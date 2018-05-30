Денис Ясинков: Велогонки в Приморье должны быть и летом, и зимой

Денис Ясинков. Фото: ИА PrimaMedia

Организатор самого массового владивостокского ледового велозаезда поделился планами развития мультиспорта на Русском острове

30 мая, PrimaMedia. Велосипедисты летом не удивляют никого. Такова уж прямая ассоциация: лето – велосипед. Житель Русского острова Денис Ясинков, переехавший в Приморье из европейской части страны 9 лет назад, стремится воодушевить как можно больше народу садиться на велосипед еще и зимой. И у него это отлично получается: за пять зим гонка "Тур де Папенберг" стала визиткой зимнего спорта во Владивостоке. В видеоинтервью ИА PrimaMedia Денис рассказал об истории самой массовой приморской зимней велогонки и о планах развития островного всесезонного мультиспорта.

— Денис, вы ездите на велосипеде, наверное, больше всех — на работу, с работы... Сколько километров в день проезжаете?

— Не больше всех. Есть ребята, которые целенаправленно тренируются, спортсмены наезжают больше. В моем случае я спортсмен поневоле, потому что велосипед использую как средство передвижения, а не как спортивный снаряд. В среднем 8 тысяч км в год проезжаю. В летние месяцы по 1-1,5 тысячи, а в зимние около 500 км.

— Прежде всего, нужда заставила? С Русского острова ведь не так просто уехать на общественном транспорте...

— Да, я же говорю — спортсмен поневоле. С тех пор, как морское сообщение ликвидировано, стал наматывать вот эти огромные километры. Даже для автомобиля много за месяц получается, а тут на велосипеде ежедневно по 80-90 км. Да, к сожалению, такая у нас сейчас логистика. Будучи в пяти морских милях от центра города, являясь Фрунзенским районом Владивостока… туда-обратно съездить у нас — 100 км.

— Простой поход на работу превращается в преодоление, в героический поступок…

— Каждый поход на работу — это квест, потому что ты анализируешь погоду. Не всегда я использую только велосипед, иногда и морской транспорт. До 2016 года ходила баржа, ее я тоже активно использовал в своей логистике. 15-й автобус, куда можно с велосипедом зайти, — тоже эффективный способ. Иногда ветер на мостах. Сложно и некомфортно бывает в ветреную погоду ездить. Сажусь в автобус и пересекаю пролив. Иногда в кампусе оставляю велосипед, дальше пешком. Зимой по льду.

— Насколько Владивосток дружелюбен к велосипедистам?

— Когда раньше жил на Русском, катался на велосипеде только по острову. Для меня в город было страшно въезжать. Но ко всему привыкаешь, приспосабливаешься. Город уже давно не кажется мне враждебной средой. Привыкаешь…

— Поначалу было страшно?

— Как и всем. Сначала я научился ездить на велосипеде, а потом уже сдавал на права: нужно возить жену и детей. Жена говорит: "Я боюсь с тобой садиться, ты молодой водитель". Не боись, говорю, я на велосипеде езжу!

— О чем нужно помнить, когда едешь по обочине оживленной трассы, пригородной или городской?

— Читать ситуацию, ждать, понимать, что будет делать водитель. У нас все профессионалы, к сожалению, наиболее опасны — такси, автобусы. Самая сложная категория. Очень сложно просчитать их маневр. Никогда не показывают поворотник, ничего. Население в городе очень дружелюбно относится к велосипеду. Я езжу, меня всегда выпускают, пропускают, не поджимают. Другой вопрос с таксистами. У них маневры всегда непредсказуемые: всегда подрезать, что-то сделать резко, повернуть без сигнала. Когда видишь такси, уже держишь в голове, что от него можно ожидать чего угодно. И не гнаться. Когда по городу едешь, всегда себя сдерживаешь, понимаешь, что главное — доехать живым и здоровым. Город — не то место, где надо соревноваться. На гонке уже топи, гони, а в городе задача — из пункта А в пункт Б доехать максимально внимательно и аккуратно.

— Ваши земляки с Русского последовали вашему примеру или как начинали один, так один и катаетесь?

— Односельчане, наверное, нет, но в городе значительно больше стало велосипедистов за последние 5-6 лет. Велосипед стал более массовым, в том числе зимой. 5-6 лет назад мне казалось, что зимой я один на велосипеде езжу — 10 человек на весь город и то иногда. А сейчас едешь и можешь встретить десяток людей ежедневно. Есть такой ресурс, где люди выкладывают свои треки, тренировки, поездки. Смотришь, сколько людей зимой ездит. Даже зимой, в непогоду. В летний период гораздо больше людей стали использовать велосипед.

— О гонках. В каких участвуете? Недавно у нас был открытый кубок по маунтинбайку…

— У нас так сложилось из-за населения и рельефа, что преобладают горные велосипеды. Наиболее массовый велосипед, он всем доступен. На нем комфортнее всего передвигаться, учитывая наш рельеф, неровности на дорогах, плохое качество асфальта и прочее. Поэтому все у нас ездят на маунтинбайках и соревнования на горных велосипедах наиболее популярны. Что приятно: в последние годы появилось большое количество разных организаторов. Появились люди, которым интересно не только участвовать, а которые готовы тратить свое время, средства и ресурсы на организацию соревнований. Наиболее массовые — это кросс-кантри марафон. Там люди разного возраста участвуют. Оно доступно для велосипедистов любого уровня катания.

— Организатором там выступает Юрий Чащин, а вы были судьей?

— Я иногда помогаю, а Чащин эти гонки уже несколько десятилетий проводит с разной степенью интенсивности. Это тот человек, на энтузиазме которого держится маунтинбайк.

— Поговорим О "Тур-де-Папенберге". Какие перспективы у этой ледовой гонки?

— Летом велогонок много, в том числе и на Русском острове. Но так, как я езжу зимой, то мне хочется, чтобы и зимой были такие же соревнования. Зимой их не было — и вот я решил организовать. За 5 зим, что я проводил эти соревнования, они показали, что у населения есть в них потребность. Не только Владивосток участвует, а весь Приморский край без преувеличения. Из Находки люди заказывают автобус, кооперируются, приезжают из Уссурийска, Дальнегорска, из Хабаровска несколько человек уже не первый год приезжают. В этом году парень с Сахалина прилетел. Из Южной Кореи был участник. Мероприятие большое и востребованное для большого круга людей. В этом году уже 300 участников было. И это в тяжелых природных условиях: зима, холодно, скользко. Летом не всегда соберешь столько народу на соревнования! Отрадно, что зимнее мероприятие получило такой отклик.

— На будущий год какие-то определенные планы уже есть?

— Планы есть, но они всегда меняются. Всегда хочется сделать что-то лучше. У нас же участники не только на велосипедах, но и на коньках, лыжах бывают. Есть мысль сделать все это именно как тур, на несколько дней: один день коньки, один — велосипеды, общий победитель… Мультиспорт! Являясь вполне зимним регионом, имея такие широкие ледовые пространства зимой, Приморье совершенно не развивает конькобежный спорт. Коньки, хоккей еще как-то существуют, а вот конькобежный спорт – нет. В той же Голландии каждый пруд или озеро обкатывается — у них же это в таком дефиците, они все ждут, когда же эти пруды замерзнут. А у нас столько льда и такой продолжительности! Основная моя идея при создании мероприятия в том, что зима — не повод отказываться от велосипеда. И еще, имея такие ледовые пространства, можно развивать другие зимние виды спорта, выходить с катков и коробок во дворах на эти обширные пространства, преодолевать десятки километров в прогулочном режиме.

— Зимняя гонка Тур-де-Папенберг и по картинке очень красивая. Ледовые просторы, вереница ярких велосипедистов. Какие-нибудь иностранцы приезжали снимать все это?

— Да. Приятно, что весь этот антураж, необычность вызывают интерес у федеральных СМИ – снимают и Первый канал, и ВГТРК. Это всегда в прайм-тайм показывают в новостях. NHK несколько раз приезжала, японская компания. Наши региональные СМИ также всегда большой интерес проявляют.

— Что скажете о размещении большого количества приезжих? Им есть где селиться?

— В основном участники все сами решают. Мы проводим "Тур де Папенберг" в феврале, когда туристическое затишье в городе. Поэтому когда люди приезжают, они не испытывают дефицита мест. Гостиницы предлагают для них скидки, обращаясь ко мне, как к организатору.

— То есть вы еще и событийный туризм развиваете...

— В 2016 году мы получили специальный диплом национальной премии по событийному туризму Russian Events Awards.

— В чем самая большая радость велосипедиста?

— Могу сказать про себя. Для полного счастья мне нужно не так уж много: ликвидировать грунтовую дорогу на Русском, закатать ее в твердое покрытие. Например, я сегодня не приехал на велосипеде. Грунтовка — это враг. Ликвидировать ее было бы большой радостью для меня. А вторая — это на хорошем покрытии отсутствие каких-либо препятствий. Все обочины в люках, ямах, канавах. Та территория, где едет велосипедист, где ему предписано ездить, она вся наиболее опасна. Приходится помимо сложной дорожной обстановки в городе очень внимательно относиться именно к покрытию. Тебя без конца ждут сюрпризы. Причем это не просто ямки или колдобины, которые доставляют дискомфорт, а огромные ямы, куда ты можешь провалиться колесом, люки без крышек. Радость для велосипедиста — твердое покрытие и отсутствие препятствий.

— Вы основали новый спортивный клуб, насколько я знаю.

— Есть такое дело. У нас в том году муниципалитет получил территорию от военных, оформил в собственность 13-й пороховой погреб. Его передали в Центр спортивной подготовки по различным видам спорта. На данной территории уже существует яхт-школа. А мы занялись развитием других видов спорта, в основном циклических. Сейчас это Центр спортивной подготовки, муниципальное бюджетное учреждение. Мы находимся там по партнерскому соглашению. С нас никто не возьмет денег больше, чем у нас есть, но никто нам их и не даст на тренеров и инвентарь. Поэтому буквально с зимы начинаем над этим работать. Построили большой спортзал, пригласили людей. Гимнастика, аэробика…

— Спортзал в ангаре?

— Нет, это бывшее одноколейное депо железной дороги, при пороховых погребах было. На ангар тоже есть большие виды, перспективы сделать из него спортивный зал. Рядом в поселке Экипажный есть 15 школа, где не то, что спортзала или стадиона, даже просто территории нет для занятий физкультурой. Хотим помочь со школьной программой, организовать спортивный досуг для детей. Ведь дети на той части Русского просто не имеют возможности заниматься спортом, возить регулярно за 40 км в город в какие-то секции практически невозможно.

— Сколько там примерно таких неохваченных детей будет охвачено?

— Пока трудно сказать, все крутится вокруг человеческих ресурсов. Мало найти человека, который бы издалека приезжал, надо найти того, кто сможет работать за символическую плату. Но в любом случае есть пути решения. Со временем наверняка что-то получится. У нас есть партнеры – компания "Тандем" предоставила нам велосипеды. Планируется, что в будний день на них будут заниматься дети из секции, а в выходные будет работать прокат.

— У вас еще была интересная задумка: берешь в одном месте велосипед, а сдаешь в другом. Хороший маркетинговый ход.

— Да. Мы взяли велосипеды уже в действующем прокате, в "Тандеме", которые находится в ДВФУ, в Аяксе. Можно взять велосипед в ДВФУ, доехать на нем по Русскому до Экипажного, там же его оставить и вернуться в город на автобусе. Либо наоборот, взять в Экипажном, доехать до кампуса… В кампусе есть целых два велопроката, а та часть острова, где нет асфальта, где сопки, море, достаточно далеко находится, чтобы туда доехать. Но есть возможность доехать туда на машине, взять велосипед и там уже по лесу, сопкам, пляжам покататься.

— Вообще это место, 13-й пороховой погреб, уже намоленное, там и фестивали много раз проводились…

— Место интересное. Оно уже заточено на культурно-массовый досуг. Там проходили славянские фестивали, там существует яхт-школа, она закрыта от южных, юго-восточных ветров. Там достаточно удобно водные виды спорта пропагандировать. Кроме велосипедов у нас есть каяки, планируем развивать такой вид деятельности как триатлон — бег, велосипед, каяк, байдарка, плавание. В этом направлении работаем. Там комфортно летом именно в климатическом плане. Большая, обширная поляна, где уже проводились фестивали бардовской песни, славянские фестивали. Сейчас будем спортивными мероприятиями обогащать.

— Будете дружить с фестивальщиками или будете их прогонять?

— Всячески будем рады, когда люди будут приходить с разными фестивалями, соревнованиями, мероприятиями. Это будет обоюдным благом. В это воскресенье будет как раз центр соревнований в районе 13-го погреба. Маунтинбайк, кросс-кантри марафон.

— Кто будет следить за безопасностью в клубе?

— Сами следим, обучаемся. У нас тренер долгое время преподавал в яхт-школе. Сейчас нашли тренера, молодого парня с Сахалина. Приезжает, живет на яхте, с детьми работает. У него педагогическое образование, спортивное. Приглашаем людей, которые обучены, умеют работать с детьми, имеют педагогическое образование, знают, как вести себя в критических ситуациях, как оказывать первую помощь.

— О велосипедах. Знаю, что уже и ваши дети сели на велосипеды, хотя они еще совсем маленькие. С какого возраста порекомендуете на двухколесном гонять?

— Все дети индивидуальны. У меня мальчику 6 лет, но ему велосипед не очень интересен, а самокат интересен. А вот девочке на два года младше велосипед нравится. 3-4 года — уже нормально для велосипеда. В соревнованиях у нас есть девочка Ксюша Виноградова из Владивостока, которая в позапрошлом году в пятилетнем возрасте проехала 8 км на Папенберге по льду, зимой. Сейчас ей уже 7 лет, она приезжает на взрослом велосипеде. Отец собрал, и седло очень низко опущено. Ей всего семь лет, а она уже ездит на соревнованиях, на сложных дистанциях, обыгрывает подростков значительно старше себя. Ее родители молодцы, обучают, катаются. Большая проблема в том, что у нас нет систематических ресурсов, школ. Велоспорт в Приморье системно развит только в Партизанске. Во Владивостоке нет ничего. Поэтому то, что дети чем-то занимаются — исключительно заслуга родителей. У нас нельзя просто пойти и отдать ребенка в какую-то секцию занятий велоспортом. Пока так. Как с этим бороться? Будем решать. Надеюсь, когда-нибудь эта проблема решится. Сейчас все происходит на уровне людей, клубов. Люди объединяются по интересам, соревнования проводят. Тот же Папенберг — это не планово, не государство и не чиновник решил. Есть потребность у населения. Мероприятие может быть самоокупаемым, самодостаточным, вызывать интерес у спонсоров за счет внимания СМИ. Имея скромный стартовый взнос, 100-300 рублей с участника на призовую атрибутику, можно проводить такие массовые мероприятия, где будут задействованы и МЧС, и МВД, и скорая. Когда это пошло, город стал помогать финансово, хоть и скромно, но уже возможности более широкие стали.

— Я правильно понимаю, что в велосообществе Владивостока нет острой конкуренции, а скорее, консолидация?

— Велосипедисты тоже разделяются: есть даунхилл, скоростной спуск с горы. Это своя тусовка, свои люди, другие велосипеды. Они дорогие, тяжелые, у них идет амортизация и на переднее колесо, и на заднее. Там принципиально другая работа. Они строят себе трассы: на Холодильнике, на Варяге, на Русском. Это одно движение, оно развивается само по себе. Есть шоссейный велоспорт. В мире и в Европе это вершина велоспорта. Там крутятся все деньги, вся массовость, все спонсоры, главная гонка — Тур-де-Франс, соревнования, которым уже больше ста лет. Шоссейный велоспорт — локомотив всей индустрии. У нас шоссейный велоспорт представлен в городе небольшим количеством людей. В основном это люди, которые в советское время занимались в каких-то секциях, а сейчас, когда им уже сильно за 40, они могут позволить себе потратить семейный бюджет на дорогой спортивный инвентарь и находить время тренироваться в будние дни и выходные. А есть простое массовое движение, где люди просто катаются по выходным. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то ежедневно ездит на работу. В целом, они более дружны. Конкуренции как таковой нет, хотя приятно когда люди объединяются в какие-то команды, клубы. Пошла тенденция заказывать клубную экипировку, отличаться на каких-то мероприятиях.

— Вы верите в будущее ВКАД — Владивостокской кольцевой автодороги? Чтобы по ней потом велосипедисты поехали.

— ВКАД в принципе не для велосипедистов. Также как в Москве МКАД — это трассы, где запрещено ездить на велосипеде.

— Но сбоку же можно дорожку сделать?

— Обычно такие дороги имеют статус автомагистралей, куда въезд на велосипеде запрещен. Велосипедистам ни холодно, ни жарко, а даже наоборот, наверное, холодно. Не очень-то и хотелось дополнительную дорогу. Хотя, с другой стороны, это разрешит какие-то транспортные проблемы. Будет легче ездить по городу. Слава богу, хоть по мостам разрешают ездить.

— Чего бы вы пожелали участникам дорожного движения — велосипедистам и водителям?

— Уважать и быть внимательными друг к другу. Все мы люди, все хорошо относимся друг к другу… Абсолютно уверен, что никому не хочется никого задавить, убить или причинить какие-то травмы. Но, к сожалению, не хватает уважения и внимательности. Вот сейчас все привыкли, что автомобиль останавливается и пропускает пешехода. Лет 10-15 назад такого не было. Мол, водитель едет, и он прав, а пешеход уже по остаточному принципу проскакивает. А я еще давно был в Норильске, северном городе, там люди с пониманием относились к тому, что пешеход стоит на улице, на морозе. Ты внутри машины, можешь спокойно нажать на педаль и пропустить. Здесь тоже автомобилист едет в комфортных условиях, в тепле, а велосипедист в значительно менее комфортных. Иногда стоит это учитывать, где-то пропустить, где-то выпустить со второстепенной дороги. Уважение и обоюдное внимание.

— В ближайшие недели собираетесь в каких-то гонках участвовать?

— Сейчас каждые выходные проходят соревнования. Я и как соорганизатор участвую, и как участник. Все, что проводится в последнее время очень интересно… Вот, например, триатлон. У нас есть море, и грех не проводить триатлон, поэтому готовимся, обязательно будем участвовать.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.