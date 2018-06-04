Мы помогаем малому бизнесу избавиться от рутины - генеральный директор Эвотор

Терминал Эвотор. Фото: Евгений Никитенко, ИА AmurMedia

Андрей Романенко рассказал о ходе и перспективах реформы по оборудованию предприятий малого бизнеса онлайн-кассами

4 июня, PrimaMedia. С 1 июля 2018 года многие предприниматели должны будут обзавестись онлайн-кассами. В том числе и те, кто раньше мог работать вообще без кассовой техники. О том, как идет реформа и как малый бизнес может заработать, начав использовать онлайн-кассы, корр. ИА PrimaMedia побеседовал с Андреем Романенко, генеральным директором компании Эвотор, которая производит сами устройства, программное обеспечение, а также сервис "Эвотор.Маркет", объединяющий программы и сервисы для малого бизнеса.

— Андрей, вы известный предприниматель, инвестор и ментор многих стартапов. Очень многие представители малого бизнеса считают, что кассовая реформа — очередная для них головная боль и лишние расходы. Что вы на это можете ответить как предприниматель предпринимателю?

— Настоящий предприниматель всегда во всем видит возможности. И в изменениях законодательства, в том числе. Да, любое обязательное изменение "сверху", которое требует денег, времени, ресурсов – это сложно и неприятно. С другой стороны, государство сделало большой шаг навстречу именно малому бизнесу: дает ИП до 18 000 рублей на покупку и установку онлайн-кассы в виде налогового вычета. По сути, давая возможность предпринимателям автоматизировать свой бизнес без существенных инвестиций. И Эвотор эту возможность для предпринимателей реализует лучше чем кто-либо еще.

— То есть ваши онлайн-кассы не только чеки печатают?

— В линейке "Эвотор" — только "умные кассы", или, как мы их называем, смарт-терминалы. Они полностью отвечают требованию 54-ФЗ, в них встроен фискальный накопитель. У них бесплатное программное обеспечение, которое включает кассовые функции, товарный учет, скидки. Бесплатно предоставляется доступ в личный кабинет для управления бизнесом. Например, штрих-коды больше не надо заносить в базу вручную – у нас есть база, в которой более 2 млн штрих-кодов, и ею могут воспользоваться все владельцы наших касс. Это уже существенный шаг в то, чтобы понимать и управлять своим бизнесом в режиме онлайн.

Дальше легко добавлять новые функции и возможности. Все работает просто и привычно, как на смартфоне – скачиваете и используете только те программы и сервисы, которые нужны именно вам. Рестораторам важно одно, службам доставки – другое, магазинам – третье. Часть приложений бесплатны, другие — по подписке, причем если вы перестали пользоваться – перестали и платить. Сейчас в "Эвотор.Маркет" уже более 200 приложений, написанных специально под наши онлайн-кассы.

Наши клиенты делятся своим опытом: хозяйка магазина у дома научилась вести учет товара и видеть, что, например, молока или творога у нее не хватает – все раскупают до вечера, а какие-то скоропортящиеся продукты остаются и назавтра приходится их списывать, так как прошел срок годности. Она с помощью приложения запустила вечерние скидки на скоропортящиеся продукты, чтобы их распродать, но при этом, как ни удивительно, увеличила средний чек, так как клиенты вместе с продуктами со скидкой всегда купят что-то еще. Это пример того, как мы помогаем малому бизнесу избавиться от рутины, выжить в жесткой конкуренции с большими розничными сетями, где все автоматизировано, и получить больше от своего бизнеса – благодаря онлайн-кассам и экосистеме вокруг них.

— Что из приложений пользуется наибольшим спросом?

— У тех, кто занимается торговлей, очень востребованы интеграции с 1С и другими системами учета, у владельцев кафе – интеграция с ресторанным софтом. Есть приложение, которое позволяет быстро занести вашу торговую точку или кафе в Яндекс.Справочник, оно постоянно в топе, очень популярно. Можно развивать клиентские отношения, чего раньше малый бизнес не мог себе позволить. Онлайн-касса, например, на основе анализа данных может подсказать, что еще рекомендовать клиенту, который купил тот или иной товар. Предприниматель может удаленно контролировать бизнес – во сколько продавцы пришли, во сколько кассу включили, как продажи идут. Появляется учет — и сотрудники работают более добросовестно – ведь порой бывают и случаи воровства, которые владелец магазина не может отследить. Только за счет автоматизации выручка растет минимум на 20%. А еще можно подключить эквайринг, тут выручка вырастает еще процентов на 30 минимум – сейчас особенно актуально для городов, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Будет много туристов, привыкших расплачиваться банковской картой, мы даже разработали совместное предложение с платежной системой VISA: экономия на комплекте Эвотор VISA составит 20-30%. Так что кроме соответствия новой редакции 54-ФЗ, предприниматель, покупая онлайн-кассу, может развить свой бизнес и зарабатывать больше.

— Про возможность зарабатывать больше с онлайн-кассой понятно, а есть ли какие-то способы сэкономить при ее покупке?

— Да, есть, тот самый налоговый вычет. Предприниматели, которые установили и зарегистрировали онлайн-кассу в налоговой до 1 июля 2018 года, смогут вернуть до 18 000 рублей. Сейчас несколько десятков моделей онлайн-касс, стоимость которых сопоставима с суммой вычета. Например, у нас в линейке есть модель Эвотор 7.2, которая стоит 17990 рублей, есть модель Эвотор 5 – наша последняя разработка, самая компактная и мобильная касса, ее цена 19890 рублей — и получается, что вы полностью, ну, или почти полностью, возвращаете вложенные в нее средства.

— Кто обязан установить онлайн-кассу до 1 июля 2018 года?

— В первую волну до 1 июля 2017 года на онлайн-кассы переходили предприниматели, которые меняли старую кассовую технику на новую. Сейчас, во второй и третьей фазе реформы, очень много малого бизнеса, где очень часто учет велся раньше в Exсel, на калькуляторах, в тетрадках. До 1 июля 2018 года обзавестись онлайн-кассами должны ИП с наемными работниками и организации на ЕНВД или на патенте, работающие в сфере торговли и общепита, ИП с наемными работниками и организации, которые занимаются вендингом. В эту волну попадает большая часть магазинов у дома, например, небольших кофеен, даже салонов красоты, если помимо оказания услуг они продают что-то – парфюмерию, средства ухода.

В третью волну – до 1 июля 2019 года — попадают ИП без наемных работников на ЕНВД или патенте из сферы торговли и общепита, ИП с наемными работниками, оказывающие услуги, а также ИП без наемных работников, занимающиеся вендингом, все самозанятые.

У нас 47% оборота розничной торговли продуктами в стране формирует именно малый бизнес, и реформа затронет весь этот сегмент в течение 2х лет.

Закон строго определил дату – 1 июля 2018 года, и чем она ближе, тем выше становится спрос на рынке онлайн-касс. Дополнительный стимул – крупнейший оператор фискальных данных, "Платформа ОФД", до 1 июля для бизнеса на ЕНВД и ПСН открыл бесплатный период пользования.

— В чем ваше отличие от других компаний, кто предлагает онлайн-кассы?

— Во-первых, мы сами проектируем устройства и значительная часть производства находится здесь, в России. Во-вторых – мы специализируемся на онлайн-кассах и экосистеме для них, это наш основной продукт. Поэтому у нас накоплена большая экспертиза, бизнес нам уже поверил и оценил возможности – на данный момент продано уже более 200 тысяч наших устройств. Сейчас в линейке 4 модели смарт-терминалов, приложения позволяют настроить под себя любую модель. И третье — мы совместили две экспертизы, "железо" и "софт". Мы не только выпускаем "железо", но и разрабатываем программное обеспечение под него и облачные решения, поэтому "железо" и "софт" дружат между собой и не бывает такого, чтобы что-то к чему-то не подошло. Мы создали полноценную облачную инфраструктуру и отвечаем за ее работоспособность. При этом у "Эвотора" несколько тысяч квалифицированных партнеров, офисы и магазины есть в каждом регионе — они проконсультируют вас, какая модель и какие сервисы нужны именно вам, помогут установить и начать работать.

— Вашей компании скоро два года. Все удалось, что было задумано?

— Если честно – мы сделали больше, чем могли себе представить в начале. В малом бизнесе автоматизации раньше никогда не было. Не было решения, когда ты можешь, недорого заплатив за сервис, нажать кнопку, получить к нему доступ и сразу начать с его помощью зарабатывать. А теперь оно есть. Мы уже создали целую экосистему —через один небольшой терминал предприниматель может решать все свои задачи, будем развиваться дальше, укреплять свое лидерство и помогать малому бизнесу становиться сильнее и успешнее.