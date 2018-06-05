Михаил Елизаров. Фото: Группа "Михаил Елизаров" Вконтакте

Вечер, который изменит все: публицист Михаил Елизаров впервые выступит во Владивостоке

Осталось всего несколько билетов (КУПИТЬ)

5 июня, PrimaMedia. Россия, как она есть. Жизнь в самых откровенных ее проявлениях. Мысли, не прикрытые иллюзиями. Готовы ли вы перевернуть сознание с ног на голову или, наоборот, убедиться, что видите чуть больше, чем все остальные? Реальность, о которой не хочется думать, в обрамлении сатиры и музыки прозвучит во Владивостоке со сцены клуба "Водолей" 8 июня в исполнении известного публициста, музыканта и писателя Михаила Елизарова.

Понять творчество писателя с первого раза удается не каждому, но оброненные, казалось бы в шутку, рифмы прочно застревают в голове, заставляя задуматься, заставляя распутать этот клубок мыслей до конца. Каждая песня оставляет после себя горьковатое от жесткости и правды послевкусие, а порой и отрицание. Но засевший где-то в подсознании мотив играет на перемотке снова и снова, вырываясь в итоге невольным восклицанием: "черт возьми, да это же гениально!".

Готовы ли вы провести вечер за пределами концертного формата? Примерить на себя откровенное и провокационное творчество? Не слушать, а услышать?

В песнях Елизарова есть всё: "офигевание" от российской действительности, смертная тоска гуманитария (как-никак Елизаров филолог по образованию), мстительное ожидание наказания для всех даром, чтобы никто не ушёл обиженным. Во всяком случае, так может казаться, если старательно игнорировать авторскую иронию. Если же обращать внимание на неё, то кто знает есть ли чёрная кошка в тёмной комнате?

Музыкальный вечер пройдет 8 июня в клубе "Водолей" (ул. Суханова, 3) начало в 20.00 (18+).

https://primamedia.ru/files/59415.png

Известный постмодернистский писатель Михаил Елизаров не ограничивается только литературным творчеством — за несколько последних лет он выпустил уже 9 альбомов "бард-панк-шансона". "Что это такое, я и сам толком не понимаю, — говорит он. — Во главе — текст, и его сопровождает простой, легко запоминающийся мотив. И всем вместе должно быть весело. Тут речь ни в коем случае не идёт о юморе. Я пытаюсь вытащить потустороннюю изнанку веселья".

Лауреат премии "Русский Букер" за роман "Библиотекарь". Носитель ярлыка "Красно-коричневый" за роман "Pasternak". Лауреат, номинант и победитель множества литературных конкурсов и премий Михаил Елизаров так же является исполнителем песен собственно авторского сочинения, жанр которых он характеризует как панк-шансон.

Михаил Елизаров также примет участие во Всероссийском литературном фестивале, который пройдет 7-8 июня во Владивостоке. И все, что осталось непонятым, обретет смысл при личной встрече с автором.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Мариос Иоанну Элиа: "Варяг" - это первое, что я увидел во Владивостоке

17:25

Баста снова выступил в «Фетисов Арене»

03 июня, 21:45

Vladovski electric band реализует свое право на сольный концерт в Приморской филармонии

03 июня, 15:10

Владивостокский ВИА «Водолей» даст концерт в честь 50-летия Мити Езуты

01 июня, 16:10

Баста выступит с большим концертом 2 июня во Владивостоке

18 мая, 15:00

Картина дня

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока Виталием Веркеенко

04 июня, 18:40

«Сделали спектакль»: Названы имена победителей праймериз «Единой России» в Приморье

19:40

«Культура нищая, а у нас 34 млн не освоены»: депутаты обсудили культурную госпрограмму

09:45

Стало известно имя нового главного тренера "Луча"

04 июня, 19:55

Лавров пригласил Ким Чен Ына во Владивосток на ВЭФ

04 июня, 10:30

В Приморье стало больше миллиардеров
Судьба резидента: МедиаСаммит-2018 раскроет прессе флагманские проекты ТОР и СПВ
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia