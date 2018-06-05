Вечер, который изменит все: публицист Михаил Елизаров впервые выступит во Владивостоке

Михаил Елизаров. Фото: Группа "Михаил Елизаров" Вконтакте

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5 июня, PrimaMedia. Россия, как она есть. Жизнь в самых откровенных ее проявлениях. Мысли, не прикрытые иллюзиями. Готовы ли вы перевернуть сознание с ног на голову или, наоборот, убедиться, что видите чуть больше, чем все остальные? Реальность, о которой не хочется думать, в обрамлении сатиры и музыки прозвучит во Владивостоке со сцены клуба "Водолей" 8 июня в исполнении известного публициста, музыканта и писателя Михаила Елизарова.

Понять творчество писателя с первого раза удается не каждому, но оброненные, казалось бы в шутку, рифмы прочно застревают в голове, заставляя задуматься, заставляя распутать этот клубок мыслей до конца. Каждая песня оставляет после себя горьковатое от жесткости и правды послевкусие, а порой и отрицание. Но засевший где-то в подсознании мотив играет на перемотке снова и снова, вырываясь в итоге невольным восклицанием: "черт возьми, да это же гениально!".

Готовы ли вы провести вечер за пределами концертного формата? Примерить на себя откровенное и провокационное творчество? Не слушать, а услышать?

В песнях Елизарова есть всё: "офигевание" от российской действительности, смертная тоска гуманитария (как-никак Елизаров филолог по образованию), мстительное ожидание наказания для всех даром, чтобы никто не ушёл обиженным. Во всяком случае, так может казаться, если старательно игнорировать авторскую иронию. Если же обращать внимание на неё, то кто знает есть ли чёрная кошка в тёмной комнате?

Музыкальный вечер пройдет 8 июня в клубе "Водолей" (ул. Суханова, 3) начало в 20.00 (18+).

Известный постмодернистский писатель Михаил Елизаров не ограничивается только литературным творчеством — за несколько последних лет он выпустил уже 9 альбомов "бард-панк-шансона". "Что это такое, я и сам толком не понимаю, — говорит он. — Во главе — текст, и его сопровождает простой, легко запоминающийся мотив. И всем вместе должно быть весело. Тут речь ни в коем случае не идёт о юморе. Я пытаюсь вытащить потустороннюю изнанку веселья".

Лауреат премии "Русский Букер" за роман "Библиотекарь". Носитель ярлыка "Красно-коричневый" за роман "Pasternak". Лауреат, номинант и победитель множества литературных конкурсов и премий Михаил Елизаров так же является исполнителем песен собственно авторского сочинения, жанр которых он характеризует как панк-шансон.

Михаил Елизаров также примет участие во Всероссийском литературном фестивале, который пройдет 7-8 июня во Владивостоке. И все, что осталось непонятым, обретет смысл при личной встрече с автором.