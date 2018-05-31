Владивосток глазами японца: мастер-план по развитию города представили общественности

Центр Владивостока глазами японских архитекторов. Фото: сайт мэрии Владивостока

Горожане дали шанс реализации масштабной программе по улучшению экономики, науки и туризма портового города (ФОТО)

31 мая, PrimaMedia. Оксана Куличева. Мастер-план развития Владивостока от японской компании "Nikken Sekkei LTD" представили на общественное слушание в администрации города. Организатором мероприятия выступило Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока. Слушание прошло по стандартному регламенту: сначала с докладом выступили представители компании "Nikken Sekkei LTD", затем горожане задавали вопросы, и, наконец, приступили к голосованию. О том, что конкретно обсуждали с жителями Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Как только собрались все желающие принять участие в голосовании, а таких оказалось 41 человек, председатель слушания Сабрина Соболева озвучила права участников, а затем представила тех, кто будет защищать проект перед слушателями.

Это управляющий проектом архитектурно-инжиниринговой компанией "Nikken Sekkei LTD" Александр Крыс, главный планировщик компании "Nikken Sekkei LTD" Кидзуми Рюити и представитель Фонда Единого института развития в жилищной сфере (ЕРЖС) Ольга Калашникова.

Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

Идея родилась после встречи Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в декабре 2016 года, на которой они договорились о сотрудничестве по развитию Дальнего Востока. Первым шагом стал сбор информации и анализ. Так, по словам Кидзуми Рюити, у Владивостока богатые туристический и научно-исследовательский потенциалы, которые необходимо развивать. Упоминает главный планировщик компании и значимые проблемы для города, куда попали транспортная сеть и промышленность. С учетом этих аспектов, всего за год японской компанией была проработана концепция, в рамках которой главной задачей стало разделить город на отдельные кластеры: образовательный, деловой, туристический и культурный.

На базе этой общей концепции компания определила пять стратегий: изменение структуры города на умную и компактную, реализация устойчивой транспортной системы, создание бизнес-платформы для новых бизнес-инициатив, улучшение городской среды, сохранение особенностей ландшафта Владивостока.

Для наглядности слова Кидзуми Рюити сопровождает презентация. На схеме заметно, что общая структура города будет состоять из нескольких опорных точек, которые сформируют ось города. В историческом центре создадут культурный узел, на Первой речке — деловой узел, на Орлиной сопке, где сосредоточены городские общежития, — бизнес-инкубатор, на Луговой площади — торговый центр, а на острове Русском, где уже находится кампус ДВФУ — креативный узел для проведения исследований и разработок.



Только два участка проработаны детально — центр города и долина Первой речки. Фото: проект мастер-плана, сайт www.vlc.ru

Из упомянутых точек детально проработаны две. Одна из них — центральная часть города, включая железнодорожный вокзал и морской порт, где находится большое количество объектов культуры и искусства. Здесь схема функционального использования территории будет выглядеть так: исторические здания оставят на своих местах, расширят тротуары для пешеходов, по краям зоны создадут захватывающие парковки, выделят специальную дорогу для автобусных маршрутов.

— Историческая часть города является одним из самых важных объектов, который привлекает туристов, поэтому для нас очень важно органичное сочетание исторических объектов с набережной, — cказал Александр Крыс.



Устройство перехватывающих парковок. Фото: проект мастер-плана, сайт www.vlc.ru

— Эта территория возле железнодорожного вокзала и морского порта призвана стать восточными воротами для туризма. Как Санкт-Петербург стал своего рода окном в Европу для России, так и мы представляем Владивосток окном в Европу для туристов восточно-азиатских стран, — комментирует такое решение Кидзуми Рюити.

В настоящее время привокзальная площадь сильно загружена транспортом. В проекте ее предлагают сделать полностью пешеходной, а автобусный остановку переместить в другое место. Куда конкретно – неизвестно.

Вторая детально проработанная зона – деловой район на Первой речке. Там сейчас находится нефтебаза, перенос которой за пределы города обсуждался не раз. Планируется и увеличение территории посредством намыва берега (то есть отсыпания грунтом).



Вместо нефтебазы в долине Первой речки предлагают создать бизнес-центр. Фото: проект мастер-плана, сайт www.vlc.ru

Местную железнодорожную станцию разработчики проекта предлагают оставить на месте, речку по соседству очистить и облагородить, создать обширный зеленый парк и зону, в которой можно построить спортивные и развлекательные объекты для горожан. Все это будет сочетаться с офисными и административными зданиями. Такое включение бизнес-объектов в экологическую среду должно стать примером для подражания другим городам.

Перечисленные опорные точки по проекту будет окружать кольцевая автодорога, она позволит разгрузить транспортные артерии, которые ведут от аэропорта к центру города. Проблему с общественным транспортом предлагается решить разными способами: развитием существующей инфраструктуры, то есть увеличением количества рейсов по маршрутам, или созданием новой инфраструктуры, где, например, грузовые транспортные потоки переориентируют в пассажирские.



План развития кольцевой дороги. Фото: проект мастер-плана, сайт www.vlc.ru

Выступающие составили четкую этапность внедрения предлагаемых изменений. В первую очередь необходимо перенести нефтебазу, после чего провести очистку почвы, которая, возможно, загрязнена. Далее следует намыв территории. На этом этапе необходимо прокладывать туннель для кольцевой дороги под землей. Только после этого можно будет реализовать строительство деловой зоны, затем развлекательной зоны вдоль Первой речки, и только потом все оставшиеся территории.

— Основной задачей мастер-плана является создание такой городской среды, в которой молодым выпускникам владивостокских университетов хотелось бы оставаться, жить, работать, заниматься бизнесом, — подытожил выступление управляющий проектом компании "Nikken Sekkei LTD" Александр Крыс.

Наконец, Сабрина Соболева разрешила участникам слушаний задать вопросы. Первым выступил заслуженный архитектор России Валентин Аникеев.

— Отмечу высочайший профессионализм наших японских коллег, потому что всего за год они проделали огромную работу. Но я до сих пор не могу понять, будет ли утверждён этот мастер-план. Любой документ, который является официальным по градостроительному комплексу, подлежит экспертизе, а только потом утверждению. Была ли экспертиза? Не знаю, потому что заказчиком выступает ЕРЖС. Ни город, ни край ничего не платят. Этот проект — отличная версия развития Владивостока на много-много лет.

А по-настоящему реализовывая такие вещи, нужно опираться на конкретную ресурсную базу. Вот трассу на Первой речке чтобы пустить, надо для этого отсыпать территорию порядка ста с лишним гектаров. Где мы возьмем такой огромный объем скального грунта? И на какие деньги все это будет строиться? За счет города на такой проект порядка 80 лет уйдет.

Валентин Аникеев постарался высказаться по всем аспектам проблемы. Упоминает о ранних проектах планировки Владивостока, которые начали разрабатывать в 1930-х годах, потом в 1960-х. Говорит и о переносе нефтебазы, которое было запланировано решением наркомата коммунального хозяйства ещё в 1939 году. Разъясняет всем, что из-за государственной тайны на доступ к топосъемке, у японской компании не было достаточно информации для разработки такого проекта, который подходил бы для ландшафта Владивостока.



Валентин Аникеев. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В поддержку известного архитектора выступила зампредседателя Думы Владивостока Елена Новицкая. Её интересует отсутствие в проекте развязок подземного ВКАДа, а также связь нового центра с остальными районами агломерации.

— На слайдах показано только направление трафика, мы не прорабатывали подземный ВКАД досконально. Задача пока другая стоит, — отвечает ей Александр Крыс.

Такой комментарий вызывает возмущение в зале, многие недоуменно спрашивают: "А какая тогда была задача?"

— Вы предлагаете пешеходную зону сделать около железнодорожного вокзала, вынести автомобильный трафик, а парковки есть на вашем мастер-плане? Вы об этом ничего не сказали, — добавляет ещё вопрос Елена Новицкая.



Председатель Думы Владивостока Андрей Брик и его заместитель Елена Новицкая. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Ответ Александра Крыса следует сразу: "Мастер-план пока не существует в российском регламенте. Речь идет только о концепции, поэтому не нужно проект рассматривать как генплан. Если развитие в данном направлении будет иметь смысл, тогда уже и будем обсуждать такие детали".

Наконец слово досталось представителю ЕРЖС Ольге Калашниковой:

— Очень важно собраться вместе с жителями, услышать их мнение и вместе принять, что город должен двигаться в данном направлении. Реализация мастер-плана будет зависеть от его интеграции основных проектных предложений в действующий градостроительный документ — генплан.

Ольга Калашникова отмечает, что частичные изменения уже внесли в генплан в начале этого года. Например, в территориальном планировании двух стратегических зон – района Первой речки и ЖД вокзала, там, где изменения не противоречат собственникам. Сейчас идут разные разговоры и о переносе нефтебазы, но точное местоположение будет определено уже в вышестоящих документах территориального планирования, поскольку этот объект имеет стратегическую значимость не только для города, но и для края.

Сабрина Соболева. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Кидзуми Рюити. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Ольга Калашникова. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Председатель слушания вновь требует вопросы "по существу". На этот раз слово достается Николаю Смирнову, представителю фонда развития города "Горожанин и гражданин", который высказал предложение расширять строительство во Владивостоке на север, а не концентрироваться и в так забитом центре.

— Наша концепция и строится на том, чтобы вынести некоторые объекты из центра в район Первой речки и при этом оптимизировать транспортные потоки, — уточняет Кидзуми Рюити.

Жительница города Раиса активно выступает с предложением: "Слушание должно происходить поэтапно в каждом из обсуждаемых районов. Всё нужно рассмотреть ещё раз и довести до населения. Сегодня нельзя настаивать на голосовании, потому что никто не знает, за что он будет отдавать голос".

После такого комментария выступления участников слушания всё больше "отходят от темы". Одна из жительниц города по имени Серафима говорит о необходимости для Владивостока полноценной ливневой канализации, школьник Леонид предлагает сделать единый стиль для вывесок в центральной части Владивостока, Анатолия возмущает концентрация торговых точек на Луговой, ещё одну женщину волнует аварийные и ветхие здания, а другую – обтянутая "тряпкой" библиотека имени Горького и грязь в районе улицы Посьетской.

К сути дела вернуться всё сложнее. Наконец, слово получает директор морского вокзала Валерий Нагорный, который интересуется у представителей компании, изучили ли при разработке проекта концепции и стратегии развития земельных участков и объектов недвижимости, которые попадают под зоны разработки. Ведь и у них есть достаточно детальные проработки перспективного развития, под которые желательно подкорректировать мастер-план. Александр Крыс ответил, что это будет принято во внимание уже на утвержденном проекте, пока концептуальный план опирается только на информацию о сегодняшнем положении объектов.

Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia На слушания пришли чуть больше 40 человек. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Участники слушаний. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Бывший главный архитектор Владивостока Анатолий Мельник. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Как на общественном слушании приняли мастер-план по развитию Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Голосование. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 14

Время слушания подходит к концу, и Сабрина Соболева благодарит присутствующих за предложения и вопросы.

"Прошу участников проголосовать за концепцию. Обращаю внимание – за концепцию. Это всего лишь проект, который в дальнейшем будет разрабатываться более детально и с учетом всех законодательных нормативов. Это материалы развития мастер-плана Владивостокского городского округа, разработанные японской архитектурно-инжиниринговой компанией "Nikken Sekkei LTD" в рамках подписанного договора с ЕРЖС".

Большинство присутствующих поднимают руки. Все предложения по мере слушания вносились в протокол, и стоит надеяться, что самые конструктивные из них помогут в дальнейшей доработке мастер-плана и его хотя бы частичной реализации.



Вместо нефтебазы в долине Первой речки предлагают создать бизнес-центр. Фото: проект мастер-плана, сайт www.vlc.ru

Более подробно с проектом мастер-плана можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.