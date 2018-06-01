Резидент ТОР «Комсомольск» реализует крупнейший в ДФО проект по переработке древесины

Древесина. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Вложения оцениваются в 12 млрд рублей

1 июня, PrimaMedia. Холдинг RFP Group готовит к запуску третью очередь "Дальневосточного центра глубокой переработки древесины". В целом три очереди предполагают выпуск лущеного шпона, сухих пиломатериалов и топливных гранул. Это самый крупный деревообрабатывающий проект на Дальнем Востоке, который полностью обеспечит себя сырьем и выйдет на безотходное производство, сообщает ДОР.

Лесная география

Проект "Дальневосточного центра глубокой переработки древесины" основан на географическом факторе. В Дальневосточном федеральном округе сосредоточено около 30% лесного фонда России. При этом один из самых богатых лесом регионов Дальнего Востока — Хабаровский край, на него приходится примерно 50% всех заготовок в ДФО.

Хабаровский край на 67% покрыт лесами. Общая площадь лесного фонда в субъекте — 75 млн гектаров. Это 15% от площади всех лесов Дальнего Востока. Запас древесины в крае превышает 5 млрд кубометров, что составляет около 25% от дальневосточных запасов (20 млрд кубометров).

Во многом благодаря богатой сырьевой базе RFP Group реализует здесь свой проект. Площадка – город Амурск в ТОР "Комсомольск".

Кроме того, большинство деревообрабатывающих мощностей России находятся в европейской части страны. Но доставлять круглый лес на переработку из Сибири и Дальнего Востока через всю страну не выгодно. Более дешевый вариант – создать перерабатывающие мощности рядом с собственным лесным фондом.

— Большая часть лесных ресурсов RFP Group сосредоточена в Хабаровском крае, а Амурск имеет выгодное расположение с точки зрения инфраструктуры, и в первую очередь – логистики. Здесь развита сеть автомобильных дорог, железнодорожный узел, летом – речной транспорт, что позволяет нивелировать риски при доставке сырья и отгрузке готовой продукции, — отмечает замдиректора RFP Group по развитию и инвестициям Екатерина Люкшинова.

Глубокая переработка древесины

RFP Group создает Дальневосточный центр глубокой переработки древесины с 2008 года. На первом этапе проекта в 2013 году холдинг построил и запустил завод по производству лущеного шпона мощностью в 300 тысяч кубометров в год.

Затем в 2017 году заработал второй завод по выпуску сухих пиломатериалов мощностью до 250 тысяч кубометров в год. В перспективе мощность завода планируется увеличить до 400 тысяч кубометров. Инвестиции в создание второго завода составили 4,3 млрд рублей. А затраты на первые две очереди проекта в целом инвестор оценивает в 11,5 млрд рублей.

Третьей очередью станет завод по производству топливных гранул мощностью 90 тыс тонн с возможностью наращивания до 135 тысяч тонн в год. Главной предпосылкой создания нового завода стала необходимость утилизации древесных отходов от двух действующих заводов.

— Данный план также подкрепляется и рыночной конъюнктурой: биотопливо сейчас очень востребовано на рынках Японии и Южной Кореи, — считает президент RFP Group Константин Лашкевич.

Сейчас третий завод находится на стадии проектирования. На производство топливных гранул пойдут отходы заводов по производству шпона и пиломатериалов в объеме более 500 кубометров в год. Также в производство вовлекут отходы и неделовую древесину, которые остаются при лесозаготовке.

Строительство завода по производству топливных гранул планируется завершить до конца 2018 года. Запуск производства намечен на первый квартал 2019 года.

Вложения в три завода оцениваются в 12 млрд рублей. Дальневосточный центр глубокой переработки древесины будет обеспечивать себя сырьем самостоятельно и вести безотходное производство. Инвестор сообщает, что проект сможет окупить затраты уже в 2023 году.

На двух заводах уже создано 800 рабочих мест. Основной костяк сотрудников – жители Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Третий завод создаст еще 80 рабочих мест.

К 2023 году проект позволит увеличить производство пиломатериалов в Хабаровском крае почти на 40%, а производство топливных гранул – на 80%.

Ориентация на экспорт

Холдинг RFP Group – наследник советского "Дальлеспрома", который начинал работать в 1930-х годах. Еще тогда "Дальлеспром" экспортировал дерево в Китай и другие азиатские страны. В 1990-х годах мощности компании приватизировали. В 2004 году была создана управляющая компания RPF Group, которая объединила на базе активов "Дальлеспрома" 25 лесопромышленных предприятий.

Сейчас холдинг располагает лесозаготовительными площадками в Хабаровском крае, Амурской области и Приморском крае. Площадь лесного фонда холдинга составляет 4,5 млн гектаров.

При этом RFP Group – крупнейший лесозаготовщик в ДФО: до 2,4 млн кубометров древесины в год (2,2 млн за 2017 год). Основные заготавливаемые породы — ель и лиственница. Объём лесопереработки за 2017 год составил 1 млн кубометров.

В компании подчеркивают, что Дальневосточный центр глубокой переработки древесины имеет экспортный потенциал. Продукцию, в основном, планируется поставлять в страны АТР – Китай, Японию, Южную Корею.

В 2017 году RFP Group поставила на экспорт 1 242 кубометров круглого леса, 306 тысяч кубометров пиломатериалов и 208 тысяч кубометров лущеного шпона. При этом на Китай пришлось почти 90% экспорта. Компания поставляет в Китай около 20% от всего объема российского экспорта лесоматериалов.

В 2018 году холдинг планирует заготовить 2,2 млн кубометров круглого леса; и поставить за рубеж 1 333 тыс кубометров "кругляка", 300 тысяч кубометров пиломатериалов и 220 тысяч кубометров шпона. При этом планируется наращивать объем экспортируемой переработки.

Краевой леспром

Эти планы совпадают со стратегией развития лесной отрасли в регионе. Советующую программу региональное правительство постановило в 2015 году: "О развитии лесопромышленного комплекса Хабаровского края до 2020 года".

За прошлый год, в общем объеме краевого экспорта, доля лесопродукции составила 28,8%. В прошлом году, по информации правительства края, экспортная выручка отраслевых предприятий достигла 615 млн долларов США, увеличившись на 21%. За рубеж поставляется круглый лес, пиломатериалы, шпон и топливные гранулы.

Главной задачей региональные власти считают комплексное использование лесных ресурсов и доведение доли переработки древесины до 70 – 80%.

— Дальнейшее развитие переработки древесины и экспортный потенциал существенно увеличат вклад лесного комплекса в экономику края. Увеличение производства товарной продукции позволит удвоить экспортную выручку, увеличить налоговые платежи в бюджет края до 1,8 млрд рублей, — цитирует пресс-служба правительства Хабаровского края регионального министра природных ресурсов.Александра Ермолина.

Для сравнения, в 2017 году отраслевые предприятия перечислили в бюджет края около 1,16 млрд рублей налогов. Объем отгруженной продукции в 2017 году краевое министерство природных ресурсов оценило в 33,9 млрд рублей (рост по сравнению с 2015 годом – 16,4%).

Кроме того, на развитие лесопереработки в крае нацелена ТОР "Комсомольск". В RFP Group ранее отмечали, что не воспользовались возможностью получения инфраструктурной поддержки от государства: инвестор реконструировал старые коммуникации самостоятельно еще до того, как проект получил статус площадки ТОР. Но при этом преференции режима ТОР позволили холдингу высвободившиеся средства пустить на развитие предприятия.

— Предлагаемые в рамках ТОР преференции, в том числе по налогообложению, позволяют повысить рентабельность проекта, что влияет на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках, — говорит Екатерина Люкшинова. — Вступление в ТОР позволило развить производственную площадку и реализуемые проекты, выйти на проектную мощность, а также привлечь партнеров для реализации перспективных проектов.

Кандидат наук, доцент ТОГУ Александр Глухов отмечает, что в перспективе ТОР "Комсомольск" окажет положительное влияние на краевой леспром, и "небольшие подвижки уже есть". Кроме того, эксперт говорит, что в районе Комсомольска-на-Амуре сосредоточено большое количество предприятий лесной отрасли, поэтому создание кластера здесь оправдано.

— Развитие лесного комплекса края невозможно без государственной поддержки. Необходима отмена таможенных пошлин на экспорт необработанной древесины на три года для повышения платежеспособности предприятий; субсидирование государством в размере 50% ставки по кредитам, привлекаемым на создание современных лесоперерабатывающих производств. Также необходимо снижение на 50% железнодорожных тарифов на перевозку сырья до лесоперерабатывающих заводов, а также произведенной готовой продукции для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, — считает эксперт.

Материал подготовлен Дальневосточной объединенной редакцией (ДОР).