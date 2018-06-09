Ева Стар приготовила гренки со шпротами на "Подольском" хлебе. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia
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Аппетитные гренки со шпротами и хлебом "Подольский" – рецепт от Евы Стар

Популярная певица из Владивостока приготовила простые, но вкусные гренки по рецепту своей мамы (ФОТО)

9 июня, PrimaMedia. Иногда в холодильнике нет продуктов для сложных панини или всех ингредиентов для итальянской брускетты. В эти моменты вспоминаешь рецепты закусок, которые готовила мама в детстве перед домашними праздниками. Популярная владивостокская певица Ева Стар поделилась с редакцией PrimaMedia рецептом, который завоевывает сердца уже ни одного поколения мужчин в семье Евы.

– Мой папа был военным, и мама часто готовила эти закуски перед застольями. Сейчас я замужем и готовлю их для своего мужа и уже наших семейных праздников. Рецепт максимально простой, но после каждого застолья гости спрашивают секрет этих гренок, – рассказывает Ева Стар.

Ингредиенты

Хлеб "Подольский"

Огурец свежий – 1 шт

Шпроты в масле – 1 упаковка

Свежая зелень – пучок

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло для жарки

Майонез – 1 ч. ложка

Соль

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Хлеб "Подольский" нарезаем на равные кусочки, шириной примерно в один см. Обрезаем корочки и разрезаем на равные прямоугольники. Обжариваем на разогретой сковороде, предварительно сбрызнув каждый кусочек хлеба оливковым маслом. Когда гренки подрумянятся, их можно отложить остывать.

Пока хлеб остывает после жарки, нарезаем огурец ломтиками средней толщины, предварительно очистив его от кожуры.

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Далее берем уже остывший хлеб и натираем его чесноком с одной стороны.

– Если хлеб не подсушить на сковороде, то натереть его чесноком не получится, – замечает Ева.

Далее каждую чесночную гренку немного смазываем майонезом. Делается это для того, чтобы хлебушек стал мягче.

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После на каждый кусочек выкладываем ломтик огурца и посыпаем сверху небольшим количеством соли. Поверх огурца кладем шпроты. Если рыбки слишком большие для гренок, то их можно разрезать вдоль спинки пополам. Завершающим штрихом посыпаем гренки свежей мелко нарезанной зеленью. Можно выбрать любую на ваш вкус: петрушку, укроп, кинзу, рукколу.

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Процесс приготовления двух порций (шесть гренок) занимает максимум 15 минут. Легкий рецепт напомнит вашим гостям о простой, но очень вкусной еде. Приятного аппетита!

ИА PrimaMedia выражает благодарность студии-кухне "Квартира 30" и ее команде профессионалов за помощь в проведении съемки.

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