ФАС просят проверить цены на бензин

В Госдуме назвали способ снижения цены на топливо

30 мая, PrimaMedia. В Государственной думе призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность резкого увеличения стоимости бензина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Отметим, что за прошлую неделю цена на бензин в России вновь увеличилась почти на рубль. Всего за пять дней с 21 по 25 мая текущего года бензин Аи-92 подорожал на 76 копеек, Аи-95 – на 79 копеек за литр.

Теперь же с призывом проверить цены на топливо выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что ФАС имеет право затребовать информацию о себестоимости и накладных расходах. Также он подчеркнул, что, возможно, такое расследование уже проводится.

"Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начала такое расследование. Антимонопольный орган очень оперативно работает и на такие вещи реагирует", – добавил депутат.

Ананских считает, что рост цен на бензин связан с увеличением стоимости нефти на бирже. По его словам, производители направляют сырье за рубеж, а для выравнивания прибыли поднимают цены на АЗС в России. От этой ситуации в первую очередь страдают россияне. Также он подчеркнул, что стабилизации ситуации поможет объявленное снижение акцизов.