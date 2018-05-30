Сергей Сопчук. Фото: ИА PrimaMedia

Импонирует открытость главы Приморья – депутат Госдумы Сергей Сопчук

Парламентарий поделился впечатлениями по итогам отчета врио губернатора 

30 мая, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выступил сегодня, 30 мая, с отчетом о работе администрации. Для него это выступление стало дебютным. По мнению депутата Госдумы Сергея Сопчука, глава региона демонстрирует открытость. Для себя он отметил искреннее желание Андрея Тарасенко решить проблему с жильем для детей-сирот, сообщает ИА PrimaMedia.

"Безусловно, наиболее ярким событием сегодняшнего заседания Законодательного Собрания Приморского края является отчет главы края Андрея Владимировича Тарасенко. Депутаты всех фракций с пониманием отнеслись к тому, что он во многом отчитывался о работе предыдущей администрации, но все с интересом слушали его видение развития края в ближайшие годы. Экономика ведь определяет все стороны жизни.

Для себя я отметил его искреннее желание решить проблему с выделением жилья детям-сиротам, внимательное погружение во все сложности этого процесса, в том числе и связанные с нынешней пропиской и официальным трудоустройством "бездомных" по сути детей-сирот. Это настоящая беда для многих тысяч молодых людей, многие из которых уже сами с семьями и детьми.

Уверен, что и депутаты Законодательного собрания, и депутаты Государственной думы, представляющие край в Федеральном собрании, поддержат инициативы губернатора.

Андрей Владимирович демонстрирует открытость. Очень импонирует", — написал Сергей Сопчук на своей странице в Facebook.

Отметим, что к 2018 году очередь приморских детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, претендующих на получение жилья, увеличилась до 7,5 тысяч человек. Более 5 тысяч из них – совершеннолетние, которым, по закону, жилье должно быть предоставлено немедленно.

Решение этой проблемы требует новых механизмов. Одной из первых инициатив врио губернатора в этой части стало предложение о внедрении социального найма для детей-сирот и выдаче им сертификатов на жилье. Накануне, 29 мая, состоялась встреча главы Приморья с депутатами Госдумы, в ходе которой обсуждалась ситуация с обеспечением детей-сирот жильем.

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