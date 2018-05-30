Игра в Го. Фото: Предоставлено организаторами
МедиаСаммит

Будь GOтов: чемпионат по игре в Го пройдет на МедиаСаммите-2018

Любительский турнир состоится 6 июня в 19.00

30 мая, PrimaMedia. Приморская Федерация го приглашает участников Дальневосточного Медиасаммита-2018 на любительский турнир, который состоится 6 июня в 19.00. В течение первого дня форума на пятом уровне корпуса "B" ДВФУ, в центральной части выставочной экспозиции будет работать зоны игры го с мастер-классами от спортсменов Федерации. Здесь же днем можно будет сразу зарегистрироваться на турнир, сообщает PrimaMedia.

Справка: Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. По общему числу игроков — одна из самых распространённых настольных игр в мире. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.

Как рассказали организаторы, соревнования проводятся с целью повышения информированности, знаний и мастерства среди специалистов по связям с общественностью, сотрудников средств массовой информации, пресс-служб Дальневосточного федерального округа.

— Журналистам предстоит большая работа по освещению мероприятий по игре го, которые включены в программу IV Восточного экономического форума, а также подготовки и хода Чемпионата мира, который пройдет во Владивостоке в 2020 году. Мы приглашаем всех участников Медиасаммита-2018 познакомиться не просто с игрой, а с целой культурой, большим спортивным движением, — рассказал президент Приморской Федерации го Евгений Сус.

Принять участие в мастер-классах также можно: 31 мая, с 19.00 до 21.00 в молодежной библиотеке БУК соберутся журналисты, пиарщики, сотрудники пресс-служб. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать по телефону 8-914-218-83-75, Екатерина Гаврилова.

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Форум расширит международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России. Стратегические партнеры мероприятия группа "РусГидро", Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

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