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Уголовное дело возбуждено по факту пропажи 10-летнего мальчика в Приморье

Допрашиваются местные жители потерпевшего, отрабатываются различные версии случившегося

30 мая, PrimaMedia. По факту исчезновения 10-летнего ребенка в Анучинском районе Приморского края возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального СК.

"30 мая 2018 года в следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в селе Пухово Анучинского района из своего дома на улице Школьной в неизвестном направлении ушел 10-летний мальчик. Ребенок домой не вернулся", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают следователи следователи-криминалисты следственного управления, допрашиваются местные жители, законные представители потерпевшего, проводится осмотр места происшествия. Отрабатываются различные версии случившегося. В поисках ребенка принимают участие сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

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