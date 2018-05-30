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«Примсоцбанк» запускает программу рефинансирования автокредитов

Рефинансирование оформляется на сумму до 5 млн рублей

30 мая, PrimaMedia. "Примсоцбанк" объявляет о начале рефинансирования автокредитов. Новая программа позволит российским автолюбителям снизить кредитную нагрузку, связанную с высокими ставками по взятым ранее кредитам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Ставки по кредитам за последний год демонстрируют рекордное снижение, возникает серьёзная потребность в рефинансирование автокредитов, — рассказал начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Сорокин. — Многие кредитуются в автосалонах под впечатлением от нового автомобиля, не обращая внимания на условия. Мы предлагаем перейти на максимально выгодные условия, оформив рефинансирование".

Банк предлагает рефинансировать автокредиты, оформленные в других банках. Рефинансирование оформляется на сумму до 5 млн рублей. Срок действия кредита – до 6 лет.

Получить подробную информацию о получении и рефинансировании кредитов можно получить в офисах "Примсоцбанка", на сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

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