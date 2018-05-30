Мэр Владивостока отчитается о своей работе вслед за главой Приморья

Виталий Веркеенко. Фото: ИА PrimaMedia

Виталий Веркеенко расскажет депутатам городской Думы своей деятельности за 2017 год, в котором он успел проработать мэром три дня

30 мая, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко и глава Думы Андрей Брик продолжат "отчетную" неделю вслед за врио губернатора Андреем Тарасенко. Завтра, 31 мая, они выступят с докладом о результатах своей работы перед депутатами Думы Владивостока на ее очередном заседании.

Заседание начнется в 10.00. В повестке 13 вопросов, отчет мэра Владивостока о результатах своей деятельности и деятельности администрации города стоит первым. Следом за ним о работе Думы города Владивостока за 2017 год расскажет председатель Думы Андрей Брик.

Напомним, что 30 мая перед депутатами краевого парламента выступил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, работающий в этой должности с октября прошлого года. Выступление длилось 30 минут, после чего начался живой разговор с парламентариями, в ходе которого были затронуты самые болезненные проблемы региона — инвестиционная привлекательность, долгострои, Хаятты, газификация, экология, лесные пожары и так далее.

Примечательно, что давать отчет Виталию Веркеенко, как и Андрею Тарасенко, придется не столько в своих деяниях, сколько в намерениях. Виталий Веркеенко в 2017-м успел лишь вступить в должность – это произошло 28 декабря. По всей видимости, в докладе новый градоначальник будет говорить о стратегии развития Владивостока в 2018 году, о своем видении основных городских проблем и способах их решения.

Андрей Брик был избран в Думу Владивостока в сентябре 2017 года, сменив на посту председателя Елену Новицкую.

Кроме прочего депутатам предстоит в четверг утвердить отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2017 год, рассмотреть поправки в действующий бюджет, в Устав города, в положение о Контрольно-счетной палате города. На повестке дня вопрос об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, вопросы организации образования, тарифы на услуги муниципальных предприятий и казенных учреждений, утверждение состава Общественной молодежной палаты при Думе города и вопрос о награждении Почетной грамотой Думы города.