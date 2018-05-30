Более 2 тысяч студентов-медиков поедут на практику в районы Приморья

Лаборант. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Молодежь пополнит 90 лечебных учреждений

30 мая, PrimaMedia. В этом году 2200 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета отправятся на практику более чем в 90 лечебных учреждений здравоохранения Приморского края. Об этом сообщила проректор ТГМУ Лидия Транковская, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Лидия Транковская обозначила сроки отъезда первых практикантов в районы – это будет середина июня.

"Более половины наших студентов – это обучающиеся, которые приняты в вуз по договору целевой подготовки специалистов для конкретных учреждений здравоохранения. Соответственно максимально ранняя адаптация, знакомство с тем учреждением, в котором предстоит трудится, коллективом, наставником, материально-технической базой – все это способствует подготовке высококлассного специалиста. Наши студенты нацелены на конечный результат – на получение знаний и навыков в своей профессии", – отметила проректор. Она отметила, что задачи, которые поставлены сегодня врио губернатора Андреем Тарасенко по привлечению кадров в сельское здравоохранение, можно реализовать многоуровневым, межведомственным, комплексным подходом.

"Сегодня вуз совместно с департаментом здравоохранения, администрацией Приморского края работает над реализацией и других мероприятий по кадровой политики в отрасли. Это и ярмарки содействия трудоустройства выпускников и, конечно же, целевая работа с руководителями медицинских учреждений, куда пойдут работать наши выпускники", – отметила Лидия Транковская.