Лаборант. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Более 2 тысяч студентов-медиков поедут на практику в районы Приморья

Молодежь пополнит 90 лечебных учреждений

30 мая, PrimaMedia. В этом году 2200 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета отправятся на практику более чем в 90 лечебных учреждений здравоохранения Приморского края. Об этом сообщила проректор ТГМУ Лидия Транковская, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Лидия Транковская обозначила сроки отъезда первых практикантов в районы – это будет середина июня.

"Более половины наших студентов – это обучающиеся, которые приняты в вуз по договору целевой подготовки специалистов для конкретных учреждений здравоохранения. Соответственно максимально ранняя адаптация, знакомство с тем учреждением, в котором предстоит трудится, коллективом, наставником, материально-технической базой – все это способствует подготовке высококлассного специалиста. Наши студенты нацелены на конечный результат – на получение знаний и навыков в своей профессии", – отметила проректор. Она отметила, что задачи, которые поставлены сегодня врио губернатора Андреем Тарасенко по привлечению кадров в сельское здравоохранение, можно реализовать многоуровневым, межведомственным, комплексным подходом.

"Сегодня вуз совместно с департаментом здравоохранения, администрацией Приморского края работает над реализацией и других мероприятий по кадровой политики в отрасли. Это и ярмарки содействия трудоустройства выпускников и, конечно же, целевая работа с руководителями медицинских учреждений, куда пойдут работать наши выпускники", – отметила Лидия Транковская.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

ЭКО: как проводится процедура и что для нее нужно, объяснили медики Перинатального центра

16:40

В Корее изобрели препарат для лечения артрита без операции

10:05

Новое сосудистое отделение открылось в больнице Спасска-Дальнего

29 мая, 18:35

Монтаж оборудования завершается в новом здании Приморского онкодиспансера

25 мая, 15:55

Приморская краевая противотуберкулезная поликлиника преображается

25 мая, 10:25

Картина дня

Мэр Владивостока отчитается о своей работе вслед за главой Приморья

16:30

Добегались: власти Владивостока не хотят видеть спортсменов на центральных улицах

11:10

Игорная зона погасит Сбербанку кредит на Hyatt в 1,9 млрд рублей – Андрей Тарасенко

11:20

Глава Приморья впервые отчитался перед парламентом о работе администрации

11:30

Центр, готовься: демонтаж трамвайных путей начинается на Светланской

29 мая, 19:00

Учительница, заставившая мальчика чистить зубы перед классом, ушла по собственному желанию
Будь GOтов: чемпионат по игре в Го пройдет на МедиаСаммите-2018
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia