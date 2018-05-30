"Луч" получил лицензию для участия в ФНЛ

Луч. Фото: ИА PrimaMedia

Заявка клуба ограничена до 20 футболистов

30 мая, PrimaMedia. ФК "Луч" из Владивостока сегодня, 30 мая, в Доме футбола на Таганке успешно прошел процедуру лицензирования и получил право участвовать в следующем сезоне ФНЛ. Однако заявка клуба ограничена до 20 футболистов, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал исполнительный директор футбольного клуба "Луч-Энергия" Евгений Стрижиченко, в ближайшее время будет направлено письмо в адрес администрации Футбольной Национальной Лиги о желании команды участвовать в Первенстве Футбольной Национальной Лиги сезона 2018-2019.

"Поздравляю всю нашу футбольную семью и наших преданных болельщиков с этим событием. Выражаю слова благодарности работникам клуба за проделанную работу. Отдельно хочу поблагодарить за помощь, поддержку и внимание к клубу врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко и группу компаний "Аква-Ресурсы"", – отметил Евгений Стрижиченко.

Исполнительный директор "Луча-Энергии" пояснил, что до начала следующего сезона времени катастрофически мало, и многие вопросы нужно решать оперативно.

"По решению апелляционного комитета, каждый месяц будет вестись финансовый мониторинг со стороны РФС, клуб выплатит штраф 25 тысяч рублей, и есть ограничения по заявке игроков. Селекционная работа осложняется еще и тем, что у почти всех игроков закончились контракты", – добавил Евгений Стрижиченко.

Также Евгений Стрижиченко сообщил, что перед отлетом в Москву прошла встреча членов правления клуба, где была разработана дорожная карта по дальнейшим действиям. В Москве запланированы несколько встреч с претендентами на должность главного тренера команды, рассматриваются несколько кандидатур.

Уже через неделю, 6 июня, команда соберется в Приморье, где до 15 июня будет проведен первый тренировочный сбор. Во Владивосток приедут игроки, имеющие контракт с клубом, и потенциальные новички. Затем по приглашению футбольного клуба "Тэджон Ситизенс" приморская команда отправится в Южную Корею, где сыграет товарищеский матч в одноименном городе на арене, построенной специально к Чемпионату мира 2002 года, и останется в Корее на второй тренировочный сбор.