Политика. 30 мая, 22:15
Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба сенатора

Сенатор Гольдштейн: Введение института финансового омбудсмена повысит защищенность граждан

В следующем году в России появится институт финансового омбудсмена

30 мая, PrimaMedia. Совет Федерации ФС РФ на пленарном заседании в среду, 30 мая, утвердил закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг". Таким образом, уже в следующем году в России появится институт финансового омбудсмена.

Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения в отношении услуг, оказываемых кредитными организациями, страховыми организациями, обществами взаимного страхования. Предельный размер имущественных требований по обращениям в отношении кредитных организаций определен в пятьсот тысяч рублей, в отношении страховых организаций — сто тысяч рублей.

При этом предполагается, что финансовые уполномоченные не будут рассматривать обращения, которые переданы на рассмотрение суда, третейского суда или если по такому обращению уже было вынесено судебное решение. При этом решение омбудсмена, принятое не в пользу гражданина, не препятствует дальнейшему его обращению в суд.

"В мировой практике институт финансового омбудсмена показал себя весьма результативным. Этот независимый орган занимается рассмотрением споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами — физическими лицами. Как показывает международная практика, работа такого института существенно улучшает защищенность граждан при получении финансовых услуг и упрощает досудебное разрешение споров. Это также повышает финансовую грамотность населения, снижает социальное напряжение, вызванное недовольством качества финансовых услуг, в том числе в случае закредитованности населения", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Согласно закону, на первом этапе будет назначено три финансовых омбудсмен: банковский, страховой и универсальный. Следующий этап – назначение финансовых уполномоченных в отдельных федеральных округах и субъектах РФ путем открытия территориальных представительств, а также назначение дополнительных финансовых уполномоченных, специализирующихся на вопросах, по которым будет поступать наибольшее количество обращений.

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