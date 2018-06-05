"Дальневосточный рубеж" сведет в "клетке" бойцов из России, Украины, Польши и Армении. Фото: предоставлено организаторами

Турнир по современному панкратиону пройдет на арене государственного цирка Владивостока (16+)

5 июня, PrimaMedia. На арене государственного цирка Владивостока в субботу, 9 июня, состоится международный турнир MFP 221 "Дальневосточный рубеж". В этот раз под эгидой Федерации современного панкратиона MFP пройдут восемь профессиональных поединков, три из которых – международные. Событие объединит бойцов из пяти регионов ДФО, а также из Украины, Армении и Польши, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

Ведущим 221-го турнира Дальневосточной федерации современного панкратиона станет именитый московский ведущий и рэп-исполнитель Александр Белый. Почетный гость события – известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global. На его счету победы над Фабрисиу Вердумом, Андреем Орловским, Педро Риззо и Алистаром Оверимом.

Владивосток в боях по современному панкратиону представят пять спортсменов. Это воспитанник главного тренера приморской сборной по СБЕ ММА Виталия Крата – Илья Цегельников, представители местного СК "Берсерк" Анвар Абаталимов, Ахмаджон Эрдонов и Максим Шимченко, а также участник главного боя вечера, заменивший Евгения Шаломаева – Григорий Сиренко.

Откроет вечер поединок владивостокца Ильи Цегельникова и хабаровчанина Андрея Марченко. Оба – молодые таланты, ударники. Дальше в октагон выйдут Игнатий Андросов – якутская звезда, опытный спортсмен, мастер спорта России по вольной борьбе, и Анвар Абаталимов, который дрался на турнире MFP в Уссурийске, где очень понравился зрителям и организаторам.

Третий бой сведет в "клетке" Алексея Воткина, который выйдет на замену, и Ивана Грачева – мастера спорта по армейскому рукопашному бою, который сейчас тренируется в Хабаровске в клубах MFP. Вслед за ними перед публикой предстанут дебютант среди профессионалов Ахмаджон Эрдонов из Владивостока (мастер спорта по тайскому боксу) и сахалинец Николай Чирков – базовый каратист, военный, отличающийся целеустремленностью и бескомпромиссностью в боях.

Пятую, заключительную двухраундовую встречу в весе до 84 кг проведут чемпионы Дальнего Востока по любительскому ММА последних двух лет: Максим Шимченко (Владивосток) и мастер спорта по боксу Алексей Шахов из Якутии.

В первом международном и трехраундовом бою сойдутся еще один сахалинец Дмитрий Гончук и успевший отлично себя проявить среди профессионалов миксфайта Володя Айвазян из Армении. На смену им в восьмиугольник выйдут Илья Максимов из Комсомольска-на-Амуре – единственный "международник" по боксу в мире, который выступает в смешанных единоборствах ММА, и опытнейший украинский боец из Харькова Александр Лунга (рекорд 24-11).

Главный бой MFP 221 проведут владивостокский спортсмен Григорий Сиренко, заменивший травмировавшегося в процессе подготовки чемпиона мира и Кубка Азии по кудо Евгения Шаломаева. Соперником Григория в октагоне станет опытный польский боец Чиви Гжегош (рекорд 11-2).

В преддверии турнира президент Дальневосточной федерации современного панкратиона (MFP) Дмитрий Коньков рассказал о том, чего зрителям стоит ждать от двух последних боев события, а также отметил, что "Дальневосточный рубеж" пройдет в лучших традициях промоушена, запомнится грандиозным шоу и яркими выступлениями сильнейших представителей смешанных единоборств округа.

"Два последних поединка, на наш взгляд, заслуживают отдельного внимания, хотя и предыдущие бои, мы уверены, будут очень зрелищными и интересными. Но в случае с Ильей Максимовым и Александром Лунгой нас ждет большая интрига. Сможет Илья остановиться борьбу соперника или нет – посмотрим, ведь Лунга хоть и опытный ударник, прекрасно понимает, что в стойке с Ильей – мастером спорта международного класса по боксу, он победы не найдет, и скорее всего будет делать ставку на тейкдауны и партер, – отметил Дмитрий Коньков. – Что касается главного боя, то для Григория Сиренко он станет огромным шансом громко заявить о себе, и он, думаю, сделает все, чтобы воспользоваться этой возможностью. До замены у него был назначен бой с хорошим спортсменом из Комсомольска-на-Амуре, но после серьезной травмы колена у Евгения Шаломаева, возникла угроза срыва главного боя вечера и наш выбор пал на Григория. То, с каким энтузиазмом он принял предложение, вызывает у меня большое уважение, ведь он будет биться с сильным ударником из Польши. Такие замены у нас бывают крайне редко, и шансы на победу по техническим навыкам у нашего соотечественника очень неплохие".

Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился и сам Григорий Сиренко, участник главного боя MFP 221: "После предложения Дмитрия Конькова все перевернулось с ног на голову. Эмоции очень разные: с одной стороны радость, с другой – большая ответственность, потому что буду драться в своем городе. Я понимаю, что выступление в главном бою сопряжено с определенным риском, но я готов принять этот вызов. Мы с моей командой выработали новую тактику, и подготовка проходит по намеченному плану, интенсивно: две-три тренировки в день по полтора часа. В этом мне помогают очень опытные спортсмены и тренеры, представляющие разные дисциплины единоборств, поэтому я чувствую себя довольно уверенно. Думаю, бой будет бескомпромиссным и зрелищным, все решится в “клетке”".

На арене владивостокского цирка рейтинговые поединки турнира смогут оценить более двух тысяч зрителей. Кроме того, прямая трансляция события пройдет в прямом эфире федерального канала "МАТЧ БОЕЦ", а также на многих мировых интернет-порталах. (16+).

Файткард турнира.

1 бой, вес до 66 кг: Илья Цегельников (Владивосток) vs. Андрей Марченко (Хабаровск);

2 бой, вес до 62 кг: Игнатий Андросов (Якутия) vs. Анвар Абаталимов (Владивосток);

3 бой, вес до 80 кг: Алексей Воткин (Находка) vs. Иван Грачев (Хабаровск);

4 бой, вес до 77 кг: Ахмаджон Эрдонов (Владивосток) vs. Николай Чирков (Сахалинская область);

5 бой, вес до 84 кг: Максим Шимченко (Владивосток) vs. Алексей Шахов (Якутия);

6 бой, вес до 57 кг: Дмитрий Гончук (Сахалинская область) vs. Володя Айвазян (Армения);

7 бой, вес до 61 кг: Илья Максимов (Комсомольск-на-Амуре) vs. Александр Лунга (Украина);

8 бой, вес до 84 кг: Григорий Сиренко (Владивосток) vs. Чиви Гжегош (Польша).