Захару Прилепину и Сергею Лукьяненко выскажут все на ЛиТРе-2018

Проект "Кот Бродского". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Участники книжного стендапа "Кот Бродского" выступят перед известными авторами с рецензиями на их книги

31 мая, PrimaMedia. Шоу книжных стендапов ”Кот Бродского” станет частью фестиваля ”Литература Тихоокеанской России”, который пройдёт во Владивостоке 7-8 июня. Новый выпуск ”Кота” будет посвящен современной русской прозе, сообщили ИА PrimaMedia организаторы проекта.

Справка: "Кот Бродского" — литературное шоу, которое в 2016 году запустила арт-директор молодежной библиотеки "Бук" Ольга Аристова. Его участники рассказывают перед публикой о прочитанных книгах, которые выпали им случайным образом. В итоге жюри выбирает победителя, и он получает подарки — книги или сертификаты.

Особенность грядущего выпуска – присутствие авторов в зрительском зале. Участники расскажут о своем личном впечатлении, плюсах и минусах прочитанных книг, под пристальными взглядами их создателей. Смотреть рецензии на собственные книги будут Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин и Андрей Аствацатуров. Шоу пройдёт на площадке фестиваля ЛиТР 8 июня в 17.00, в коворкинге ”Аякс” кампуса ДВФУ.

Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Жителей и гостей Приморья ожидают встречи с популярными российскими писателями, мастер-классы и презентации новинок литературного рынка. Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль пройдет под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Стратегические партнеры мероприятия: группа "РусГидро", Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Основными площадками фестиваля станут: кампус ДВФУ и Приморская краевая детская библиотека.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.



