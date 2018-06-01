Дорога на Находку: к началу июня ямы стали выглядеть аккуратнее

Ремонт находкинской трассы. Фото: ИА Primamedia

Ямочный ремонт популярной курортной трассы – в разгаре

1 июня, PrimaMedia. Приход календарного лета фотокорреспонденты ИА PrimaMedia решили отметить поездкой к морю по самой популярной находкинской трассе. Дорогу продолжают ремонтировать – и до полного завершения еще далеко, в этом сотрудники агентства убедились лично.

Дорожные проблемы начинаются почти сразу после Артема. Трасса становится опасной: местами асфальт вспучился после зимы, никуда не делись и прошлогодние ямы. Начало дороги Артем-Находка директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора назвал среди приоритетных участков ремонта по программе "Безопасные и качественные дороги" — но пока программу здесь реализовывать не начали. Говорилось на краевых совещаниях и о необходимости отремонтировать находкинскую трассу к началу купального сезона. Впрочем, официально до его открытия еще две недели – и у дорожников есть время.

Сейчас на дороге в Находку выделяется 38-километровый участок в районе Большого Камня: там активно ведется ямочный ремонт. Дорожные рабочие уже высверлили в полотне аккуратные прямоугольники в местах разрушенного асфальта и готовятся закатать их на днях. Пауза связана с особенностями работы асфальтовых заводов, отпускающих смесь для покрытия дорог только большими объемами. Поэтому дорожники всегда сначала накапливают "нарезку", а затем асфальтируют все ямы разом. Однако на протяжении всей трассы фотокоррам агентства асфальтоукладчики не встретились. Водителю пришлось лавировать между прямоугольников, соблюдая дистанцию с другими автомобилями и не повышая скорость больше 50 км в час. В итоге путешествие к знаменитым находкинским пляжам заняло около 4 часов и стоило изрядных нервов.

Напомним, находкинская трасса пришла в негодность в 2015 году, и с тех пор ее никак не могут починить, хотя работы ведутся ежегодно. В этом году ремонт трассы проводится в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году отремонтируют 87 километров дорог.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.