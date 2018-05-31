Общество. 17:10

Минздрав предложил на один день в году запретить продажу табака

Ведомство напомнило о вреде употребления табака

31 мая, PrimaMedia. Минздрав России предложил властям регионов ограничить продажу табачных изделий во Всемирный день без табака, 31 мая. В частности, предлагается запретить продажу сигарет в этот день, а также ограничить курение в определенных местах в праздничные дни, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

"ФедералПресс" напоминает, что Всемирный день табака учрежден в 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Каждый год врачи информируют население об одном из негативных факторов курения. В этом году темой стали заболевания сердца.

Глава Минздрава Вероника Скворцова напомнила, что табак – это единственный легально доступный продукт, который даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье. Ведомство планирует в ближайшие годы снизить долю курящих россиян с 30 до 27 %. По статистике, употребление табака является причиной 20 % смертности взрослого населения в мире в целом. Это больше, чем от туберкулеза, ВИЧ/СПИД и малярии в совокупности.

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