Японский парусник зашел во Владивосток. Фото: Дмитрий Ефремов, ИА PrimaMedia

Японский парусник «Kaiwo Maru» зашел во Владивосток

Чуть позже к нему подойдет парусник "Надежда", вечером оба включат иллюминацию (ФОТО)

1 июня, PrimaMedia. Учебное парусное судно "Kaiwo Maru" с курсантами на борту пришвартовалось в порту Владивостока к причалу Морского вокзала в пятницу, 1 июня. Заход судна запланирован в рамках программы "Года Японии в России". Во время визита состоятся дружеские мероприятия с участием курсантов "Kaiwo Maru" и курсантов МГУ им. Невельского. Цель визита – обмен опытом между профильными учебными заведениями двух стран, укрепление экономических и гуманитарных связей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Владивостокского морского терминала.

Швартовку судну обеспечивали буксиры ВМТП. На площадке с южной стороны здания Морского вокзала запланирована торжественная церемония встречи судна "Kaiwo Maru" с участием представителей администрации Приморского края, генерального консульства Японии во Владивостоке, администрации Морского вокзала, ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Экипаж и курсантов встретят традиционным приветствием — хлебом-солью.

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Визит "Kaiwo Maru" во Владивосток ознаменуется историческим событием – единовременной стоянкой у Морского вокзала японского судна и российского парусника "Надежда", который подойдет к причалу в 16.00 часов. Курсанты совершат встречные дружеские визиты, осмотрят оборудование судов, проведут обмен опытом. Жители и гости города смогут увидеть уникальный "парад парусников", сделать памятные фотографии на их фоне. В вечернее время оба парусника будут подсвечены иллюминацией.

"Kaiwo Maru" пробудет во Владивостоке до 3 июня, за это время японские курсанты также познакомятся с учебной базой и условиями проживания студентов Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, а также посетят достопримечательности города.

3 июня в 10.00 на стилобатной площадке Морского вокзала состоится торжественная церемония проводов парусного судна "Kaiwo Maru" с участием визитной карточки города – церемониального отряда барабанщиц Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

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