Общество. 17:20

Россияне назвали главные проблемы детей

Среди респондентов 37% заявили о теме алкоголизма и наркомании, а еще 34% отметили низкий уровень жизни семей с детьми

31 мая, PrimaMedia. Основными проблемами детства являются детский и подростковый алкоголизм, наркомания и низкий уровень жизни семей с детьми. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Результаты опроса ВЦИОМ опубликовало РИА "Новости".

Среди респондентов 37% заявили о теме алкоголизма и наркомании, а еще 34% отметили низкий уровень жизни семей с детьми. Если в первом случае в последнее десятилетие, считают жители РФ, ситуация несколько улучшилась, то актуальность второй проблемы, наоборот, растет.

Третье место в рейтинге важнейших детских проблем в 2018 году заняло воспитание в дошкольных и школьных учреждениях. Об этом упомянули 22% участников опроса. Начиная с 2016 года, показатель обеспокоенности указанным вопросом вырос на 13%.

Положительные изменения коснулись мнений о детской и подростковой преступности и беспризорности. Число респондентов, которые считают эти проблемы одними из основных, снизилось с 38% до 8% и с 21% до 6% соответственно.

Как показал опрос, в качестве основного фактора в деле защиты интересов детей 44% россиян чаще всего называют ближайших родственников. Причем сами родители несовершеннолетних упоминают об этом чаще, чем остальные опрошенные.

Среди участников опроса 32% полагают, что защитой детей должны заниматься органы государственной власти. Члены семей чаще находятся на втором и третьем месте (21%).

Опрос был проведен в период с 28 по 29 мая среди россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. В нем участвовали две тысячи человек.

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