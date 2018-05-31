Общество. 31 мая, 19:25

Киберполицию предложили создать в России для ловли наркодилеров в интернете

Она будет бороться с каналами распространения и уничтожать их

31 мая, PrimaMedia. Активисты федерального проекта "Трезвая Россия" направят в администрацию президента РФ инициативу о создании оперативного подразделения антинаркотической киберполиции в составе МВД.

Об этом RT сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Активист вновь отметил проблему масштабного распространении запрещенных веществ через интернет, социальные сети, чаты, форумы, мессенджеры и SMS. По его словам, способы и механизмы вовлечения молодежи в потребление наркотиков постоянно трансформируются.

Для защиты российского населения от наркоугрозы, а также для поиска, борьбы и ликвидации нелегальных каналов сбыта наркотических средств, Хамзаев хочет предложить правительству создать специальное подразделение киберполиции в составе МВД.

"Правоохранительным органам сегодня необходимо постоянно оперативно создавать и применять обновленные, реконструированные и „гибридные“ инструменты и методики. Распространение наркотиков через интернет — это киберпреступность. Поэтому должна быть киберполиция, которая будет бороться с такими каналами распространения и уничтожать их, а также искать непосредственных выгодополучателей", — пояснил общественный деятель.

Он также предложил предоставить киберполиции в составе МВД права вести розыск выгодополучателей наркотрафика за пределами России.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Приморский край признан худшим регионом России по наркомании

28 мая, 13:10

Георгий Карлов: Правоохранители должны быть на шаг впереди наркопреступников

07 мая, 09:00

Картина дня

Владивосток глазами японца: мастер-план по развитию города представили общественности

31 мая, 22:05

Глава DNS раскрыл подробности дела о хищении сотрудником 95 млн рублей

31 мая, 09:45

Мэр Владивостока Веркеенко и глава Думы Брик отчитываются за 2017 год. Трансляция

31 мая, 17:50

Проблемы парка "Бикин" в Приморье — это месть обиженного полицейского. Мнение

31 мая, 15:10

Мэрия Владивостока отправляет эвакуаторы к автовокзалу

31 мая, 12:05

Глава Партизанска - на выход. Александр Зражевский написал заявление об отставке
Захару Прилепину и Сергею Лукьяненко выскажут все на ЛиТРе-2018
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia