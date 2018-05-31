Киберполицию предложили создать в России для ловли наркодилеров в интернете

Она будет бороться с каналами распространения и уничтожать их

31 мая, PrimaMedia. Активисты федерального проекта "Трезвая Россия" направят в администрацию президента РФ инициативу о создании оперативного подразделения антинаркотической киберполиции в составе МВД.

Об этом RT сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Активист вновь отметил проблему масштабного распространении запрещенных веществ через интернет, социальные сети, чаты, форумы, мессенджеры и SMS. По его словам, способы и механизмы вовлечения молодежи в потребление наркотиков постоянно трансформируются.

Для защиты российского населения от наркоугрозы, а также для поиска, борьбы и ликвидации нелегальных каналов сбыта наркотических средств, Хамзаев хочет предложить правительству создать специальное подразделение киберполиции в составе МВД.

"Правоохранительным органам сегодня необходимо постоянно оперативно создавать и применять обновленные, реконструированные и „гибридные“ инструменты и методики. Распространение наркотиков через интернет — это киберпреступность. Поэтому должна быть киберполиция, которая будет бороться с такими каналами распространения и уничтожать их, а также искать непосредственных выгодополучателей", — пояснил общественный деятель.

Он также предложил предоставить киберполиции в составе МВД права вести розыск выгодополучателей наркотрафика за пределами России.