Мюзикл "Красная шапочка. Наши дни" показали жителям Фокино. Фото: предоставлено организаторами

Мюзикл «Красная шапочка. Наши дни» показали жителям Фокино

В спектакле приняли участие 60 человек, преподаватели и учащиеся городской детской школы искусств

1 июня, PrimaMedia. Мюзикл "Красная шапочка. Наши дни" показали 25 мая на сцене Центра культуры и искусства "Спутник" в Фокино. В творческом проекте приняли участие 60 человек, преподаватели и учащиеся детской школы искусств Фокино, сообщает ИА PrimaMedia.

Режиссер-постановщик спектакля "Красная шапочка. Наши дни" — преподаватель Детской школы искусств Екатерина Смирнова. Музыка к мюзиклу написана творческим союзом юных композиторов петербургского театра "Вокруг рояля". В спектакле талантливо соединены различные стили: оперетты, комической оперы, водевиля.

Сюжетная линия сказки сохранена в точности. Только Красная шапочка уже не наивная и доверчивая, а две современные, смелые и спортивные девчонки — сестренки, умеющие постоять за себя. А вот Волк стал несчастным, голодным, затравленным и мечтает попасть в зоопарк, где его накормят и не обидят.

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В спектакле подняты проблемы экологии. В лесу Волку нечего есть, вокруг один мусор и обитают браконьеры. Все главные герои спектакля борются с этим злом нашего времени.

Образ Бабушки — олицетворение мудрости, доброты, справедливости.

Основная черта мюзикла как музыкального жанра – эффектность, и мюзикл не отошел от традиций. Так, номер "Звучащие фужеры" и музыкально-эстрадные интонации танго, рока, джаза погрузили зрителей в настоящую сказку.

Мюзикл "Красная шапочка. Наши дни" — гимн искусству, творчеству и таланту, уникальный подарок детям Фокино к международному празднику День защиты детей.

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