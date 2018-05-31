Приморцам, получающим компенсацию по ипотеке, разрешили рефинансироваться

Ипотека. Фото: https://pixabay.com

Поправки предусматривают уменьшение размера максимальной процентной ставки, из которого рассчитывается соцподдержка, до 12% годовых

31 мая, PrimaMedia. Депутаты Законодательного Собрания края поддержали во втором и третьем чтении законодательную инициативу главы региона "О внесении изменений в закон Приморского края "О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае". Теперь снизить бремя кредитных выплат смогут приморцы, которые рефинансировали ранее взятую ипотеку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Напомним, что сегодня правом на компенсацию части расходов при оплате процентов по ипотечному кредиту могут воспользоваться граждане, не имеющие жилья или если его площадь ниже установленной нормы. При этом приобретаемое жилье должно быть новым, а сумма ипотечного кредита – не более 2,5 млн рублей.

С внесением изменений в закон "О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" появились правовые основания для выплаты социальной компенсации тем заемщикам, которые хотят перейти на более выгодные условия по ипотеке. Дело в том, что в настоящее время получить ипотечный жилищный кредит можно под значительно меньшие проценты, чем это было несколько лет назад. Однако граждане, уже получающие социальные выплаты из краевого бюджета, не могли рефинансировать ипотеку, не потеряв право на господдержку. Теперь эта проблема решена. При этом закон не только поможет жителям края снизить расходы по ипотечному кредиту, но и позволит более эффективно использовать бюджетные средства, запланированные на эти социальные выплаты.

Кроме того, одобренные депутатами поправки предусматривают уменьшение размера максимальной процентной ставки, из которого рассчитывается соцподдержка, до 12% годовых в связи с общим снижением кредитными учреждениями процентной ставки для такого вида кредитования. Также в законе прописано, что реализовать право на получение социальной выплаты можно только в отношении одного объекта индивидуального жилищного строительства либо одного жилого помещения в многоквартирном доме.

В 2018 году социальную поддержку в сфере ипотечного жилищного кредитования получают около 1350 жителей Приморья, а в бюджете края на эти цели заложено более 133 млн рублей.

"Сегодня выплаты в рамках закона о социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования получают около тысячи приморцев. Это говорит о том, что закон нужный и работающий. Поэтому хотелось, чтобы о возможности воспользоваться субсидией из краевого бюджета на компенсацию 50% ставки по ипотеке знало как можно больше жителей нашего края", – считает депутат Артем Самсонов.