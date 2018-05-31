Проблемы парка "Бикин" в Приморье — это месть обиженного полицейского. Мнение

Алексей Кудрявцев. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Директор парка считает, что рано или поздно к чему-то такому неадекватному должно было прийти

31 мая, PrimaMedia. Обыски и выемка документов, которые парализовали деятельность ФГБУ "Национальный парк "Бикин" в Приморье — это месть обиженного полицейского, которого инспекторы не пустили в прошлом году на территорию национального парка. Такое мнение высказал в интервью корр. ИА PrimaMedia директор парка Алексей Кудрявцев.

— Сегодня в Лучегорском офисе "Национальный парк "Бикин" прошли обыски. Изъяли документацию на электронных и бумажных носителях. Парализовали деятельность администрации национального парка "Бикин", — говорит Алексей Кудрявцев. — Считаю, что к чему-то такому неадекватному рано или поздно должно было прийти. Стоит за всем этим человек, с которым инспекторы познакомились в сентябре 2017 года, когда он со своими друзьями пытался проехать на территорию национального парка без разрешительных документов. Показывал удостоверение, говорил, что у него проходят какие-то оперативно розыскные мероприятия на территории парка. Инспекторы позвонили в дежурную часть и выяснили, что сотрудник находится в отпуске.

С того момента от него посыпались угрозы, а когда он вышел из отпуска, с ноября начались и бесконечные проверки. При этом ни административные, ни уголовные дела, как мне известно, не возбуждены.

Люди запуганы, проверки ведутся неадекватно, разговаривают по-хамски. Заканчивается тем, что бухгалтеры после очередных проверок пишут заявление на увольнение.

Как ранее писало ИА PrimaMedia, по информации в пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, руководствуясь постановлением судьи Пожарского районного суда о разрешении на производство оперативно-розыскных мероприятий "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по месту фактического расположений офисных помещений ФГБУ "Национальный парк "Бикин", в связи с получением оперативной информации о фактах хищения бюджетных денежных средств должностными лицами учреждения, сотрудниками полиции проведены гласные оперативно-розыскные мероприятия. Изъята бухгалтерская документация и офисная техника, а также документы, касающиеся гражданско-правовых договоров, вопросов трудоустройства сотрудников нацпарка и выплаты заработной платы.Проводится проверка информации о нарушениях, допущенных руководством учреждения.

— Происходит это в то время, когда меня нет на рабочем месте, — говорит Кудрявцев. — Сегодня я тоже нахожусь в отпуске. Судебное решение на осмотр помещения и транспортных средств было выдано еще в начале месяца сроком действия два месяца. Но почему-то эту выемку документов нужно было проводить именно тогда, когда меня не будет на месте.

Национальный парк "Бикин" работает не так давно, появились только в 2017 году, но у нас было уже 14 проверок различных ведомств: от прокуратуры, до налоговой. Проверяли в том числе и расходование бюджета. Замечания какие-то были, но серьезных нарушений не выявили. А эта проверка ведется с ноября, приходят на два-три дня, делают копии документов. Хотя процесс расходования бюджетных средств построен так, что его можно контролировать дистанционно. Считаю, что проверка идет не совсем адекватно и корректно.

По словам Кудрявцева, он обращался в районный отдел полиции с просьбой прояснить ситуацию, но ему отказали, ссылаясь на закон о полиции и оперативно розыскной деятельности.

— Я пытался выйти на переговоры с руководством районного отдела полиции, пытался в край выйти. Не получилось, — говорит Алексей Кудрявцев. — Сейчас обращусь в Министерство природных ресурсов России за поддержкой, потом что так дальше продолжаться не может.

Напомним, национальный парк "Бикин" сегодня оказался в центре скандала. 31 мая, в дополнительном офисе ФГБУ "Национальный парк "Бикин", расположенном в районном центре Лучегорска прошли обыски и изъятие бухгалтерской документации. Суд и полиция Пожарского района проводили оперативно-розыскные мероприятия по подозрению в хищении бюджетных средств.