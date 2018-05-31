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Дрифтеры Владивостока отреагировали на трагедию c девочкой в Благовещенске

Они напомнили, что демонстрация дрифта, и проведение соревнований в этой дисциплине требует соблюдения всех правил безопасности

31 мая, PrimaMedia. Накануне ночью в Благовещенске произошла авария, которая унесла жизнь 14-летней девочки. Все произошло на картодроме во время дрифта. Девочка выпала из машины, которая ее задавила. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает ИА PrimaMedia.

Пилоты и организаторы соревнований РДС-Восток выражают глубокие соболезнования по поводу инцидента.

"Мы, пилоты и организаторы соревнований по дрифту РДС-Восток, выражаем глубокие соболезнования по поводу инцидента, произошедшего 30 мая и приведшего к гибели несовершеннолетней жительницы Благовещенска.

Мы неоднократно заявляли, что демонстрация дрифта, а также проведение автоспортивных соревнований в этой дисциплине требует соблюдения всех правил безопасности. Соревнования РДС-Восток, одобренные Российской Автомобильной Федерацией (РАФ) и полностью легальные, вот уже девять лет проходят во Владивостоке и Хабаровске. Каждое из этих соревнований прошло и проходит в соответствии со всеми правилами, утверждёнными РАФ. При организации и проведении соревнований для нас, прежде всего, безопасность, как зрителей, так и участников.

Много лет мы популяризируем дрифт, как красивый, а, главное, безопасный вид спорта. Поэтому мы в очередной раз обращаемся ко всем так называемым "организаторам" нелегальных соревнований с категорическим требованием: не проводите подобные мероприятия, если не можете гарантировать безопасность участникам и зрителям, вы нарушаете законодательство Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Организаторы соревнований РДС-Восток напомнили автолюбителям, что дрифт – сложная автоспортивная дисциплина. Демонстрация дрифта требует длительных тренировок на специально отведённых трассах, особых навыков, экипировки и особенного технического состояния автомобиля. Дрифт – это спорт, а не дорожное хулиганство.

23 июня в Благовещенске впервые состоятся соревнования по дрифту РДС-Восток. При проведении мероприятия организаторы гарантируют соблюдение всех правил безопасности.

"От лица Российской дрифт-серии ещё раз выражаем слова соболезнования и поддержки всем близким погибшей", — говорится в сообщении.

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