Общество. 17:50

Приморье введет запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст

31 мая, PrimaMedia. Приморские депутаты приняли в первом чтении проект закона "Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края". Разработка законопроекта обусловлена ростом популярности использования электронных систем доставки никотина (вэйп) среди населения, а особенно среди несовершеннолетних. Проект закона поддержали врио губернатора Приморского края и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Инициатива комитета по региональной политике и законности устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость.

В соответствии с законопроектом, продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

Напомним, что Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" установлен запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним, запрет потребления табака несовершеннолетними, запрет вовлечения детей в процесс потребления табака.

Как отмечают специалисты, никотин является токсичным алкалоидом, содержащимся в листьях табака, поэтому и в других формах так же вреден для здоровья несовершеннолетних, как и табак. Кроме того, использование электронных систем доставки никотина с никотиносодержащей жидкостью косвенно влияет на формирование у несовершеннолетних привычки потребления сигарет, так как имитирует процесс курения.

"Многие страны приравняли электронные системы к сигаретам и наркотикам. Нам тоже необходимо в этой сфере навести порядок, поэтому мы предлагаем вести запрет на продажу вэйпов несовершеннолетним, чтобы у детей и подростков не было возможности пристраститься к вредным привычкам", — отметил председатель комитета Джамбулат Текиев.

Поскольку на федеральном уровне запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним пока не установлено, регионы самостоятельно вводят подобные ограничения. Соответствующие законы приняты, например, в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.

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