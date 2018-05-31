Общество. 18:05

Рефинансировать кредитные карты предлагают в «Примсоцбанке»

Максимальная сумма кредита составляет 650 тысяч рублей

31 мая, PrimaMedia. "Примсоцбанк" запускает программу рефинансирования кредитных карт других банков. Ставка по продукту — 14,9% годовых, что на 85% ниже среднерыночной ставки по кредитным картам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Максимальная сумма кредита составляет 650 тысяч рублей. Если задолженность по кредитной карте меньше, оставшуюся сумму можно получить наличными на потребительские цели. До 300 тысяч рублей выдача осуществляется только по паспорту. Срок кредитования – от 13 до 72 месяцев.

"Рефинансируя карту, вы не только значительно снижаете кредитную нагрузку, но и получаете дополнительные средства, — рассказала начальник отдела кредитования физических лиц ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Инна Фёдорова. — Кредитные карты являются крайне удобным платёжным средством, но это не мешает Вам закрыть задолженность на более выгодных условиях.

Подробную информацию об условиях рефинансирования кредитных карт, а также о других продуктах Банка можно получить во всех офисах "Примсоцбанка", на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

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