Глава МИД РФ встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

СМИ называют это первой встречей россиянина лицом к лицу с нынешним руководителем КНДР (ФОТО)

31 мая, PrimaMedia. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Если раньше кто-то из россиян и видел Ким Чен Ына, то лицом к лицу с ним состоялась первая официальная встреча", — рассказал цитирует издание источник в российской делегации.

Информацию о переговорах уже разместило Министерство иностранных дел РФ на своем официальном сайте. В своей речи Лавров передал северокорейскому лидеру тёплый привет от президента РФ Владимира Путина и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове.

"Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветания. Мы очень позитивно оценили пханмунчжомскую декларацию, которую Вы подписали с Президентом Республики Корея. Готовы всячески способствовать её реализации, тем более что там упомянуты железнодорожные проекты, которые в перспективе должны реализовываться с участием Российской Федерации", — сказал Сергей Лавров и подарил главе КНДР шкатулку для "хранения ценных вещей".

"Вы для нас замечательные друзья, и несмотря на занятость, я специально выкроил время для вас, — сказал Ким Чен Ын. — По возвращении передайте от меня теплый привет президенту Путину и вашему народу".

🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Глава МИДа провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию на Корейском полуострове.

В частности, глава МИД России призвал осторожно подходить к северокорейскому вопросу и предельно бережно относиться к налаживанию контактов. Министр подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться в переговоры США и КНДР, однако готова поддержать достигнутые ими договоренности и содействовать их реализации.