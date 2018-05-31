Политика. 31 мая, 20:35
Ростислав Гольдштейн. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор Р. Гольдштейн: Экономика и доходы бюджета России показывают устойчивый рост

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в бюджет на 2018-2020 годы

31 мая, PrimaMedia. Поправки в федеральный бюджет на 2018-2020 годы внесены Правительством РФ в нижнюю палату российского парламента. Согласно документу, в бюджете 2018 года образуется профицит в размере 481,8 млрд рублей или 0,5% к ВВП. Общий объем доходов вырастет на 1 815,1 млрд рублей. Расходы увеличатся на 61,9 млрд рублей. Кроме того, запланировано перераспределение уже заложенных в бюджете 162,8 млрд рублей.

Как отмечается в документе, по итогам первого квартала текущего года, согласно предварительным данным, доходы федерального бюджета выросли в номинальном выражении на 12,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе нефтегазовые доходы – на 22,5%.

"Взвешенная политика, проводимая руководством нашей страны в последние годы, позволила не только снизить чувствительности российской экономики к внешним шокам, но и нарастить собственный потенциал. Результатом этого и является устойчивый рост экономики и доходов казны. Благодаря этому будет не просто продолжена, но и увеличена в объеме государственная поддержка различных отраслей: производства, машиностроения, сельского хозяйства и других. Расходы на госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" возрастут в этом году почти на 26 млрд рублей. Увеличится и финансирование государственных программ, направленных на социальный сектор: здравоохранение, образование, культуру, спорт, транспорт, доступную среду, обеспечение жильем и коммунальными услугами, обеспечение правопорядка и защиту от ЧС. В целом, наша экономика, безусловно, показывает позитивную динамику", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Проект поправок в федеральный бюджет подготовлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития страны в 2018 году.

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