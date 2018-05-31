Глава DNS раскрыл подробности дела о хищении сотрудником 95 млн рублей

Дмитрий Алексеев. Фото: ИА PrimaMedia

Дмитрий Алексеев считает, что подсудимый получит 7 лет лишения свободы, а часть "накопленного" удастся вернуть

31 мая, PrimaMedia. Основатель и совладелец российской компании DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал дело о хищении почти 95 млн рублей, в котором обвиняется сотрудник компании, отвечавший за эффективность расходования маркетинговых бюджетов. В настоящий момент дело передано в суд, приговор не вынесен. Однако Алексеев уверен в виновности бывшего сотрудника, о чем написал на своей странице в "Фейсбуке", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации прокуратуры, подсудимый осуществлял переговоры с контрагентами – фирмами, оказывающими рекламные услуги в интернете, а так же предоставляющими неисключительные права пользования программным обеспечением и музыкальными произведениями. Злоумышленник вводил в заблуждение представителей фирм о механизме осуществления расчетов за оказанные ими услуги, одновременно завышая действительную стоимость работ в глазах руководства DNS. С 2013 по 2016 год подсудимый "накопил" 95 млн рублей, 70 млн рублей из которых легализовал путем приобретения недвижимости и автомобилей.

Резонанс в СМИ подтолкнул одного из руководителей компании раскрыть подробности дела, не дожидаясь решения суда.

"Да, действительно наш сотрудник, один из руководителей маркетинга Александр П., предстал перед судом за мошенничество. История началась в 2016 году, и два года шло следствие. Мы в ДНС очень ценим доверие, это один из главных элементов, позволяющих строить большой бизнес. Мы доверяем сотрудникам, и даже появление в наших рядах таких жуликов, не сможет изменить этого. Хотя не скрою, для меня этот эпизод вызвал сильные эмоции. П. был руководителем довольно высокого ранга, и на какое-то время атмосфера доверия была подорвана", — пишет Дмитрий Алексеев.

По словам Алексеева, факта хищения долго не замечали, потому что на фоне сотни миллиардов оборота сумма была не очень большая. А подсудимый как раз и был в ДНС тем человеком, кто оценивал эффективность расходования маркетинговых бюджетов. Однако желание воспользоваться "накопленными" миллионами выдало сотрудника.

"Сейчас мы понимаем, что к нам он шёл специально красть. И был уверен в том, что уличить его невозможно. П. (PrimaMedia не раскрывает фамилию до вынесения приговора) настолько одурел от безнаказанности, что его вызывающее потребление нельзя было не заметить. Квартиры, машины, дорогой образ жизни резко вывалился наружу.

Схема состояла в том, что П. убедил ряд поставщиков услуг завышать счета, от 20% до 50%, и эту сумму переводить на счета владивостокских компаний. Ссылался на требования руководства. Естественно, это были помойки, но и с обнальшиками П. не общался сам, а только через своего друга", — пишет Алексеев.

По его словам, следствию удалось добиться больших успехов – нашли "черных банкиров", дали показания и поставщики, и даже "друг". Обнальные схемы оказалось не так сложно раскопать.

"Берёшь выписку с банка по приходам на "помойки" и проходишься по контрагентам. Удивительно, но люди все рассказывают. Да и любая деятельность оставляет столько следов, что спрятать почти ничего невозможно", — пишет Алексеев.

"Я все так же не сторонник строгости уголовных наказаний, не считаю, что тюрьма кого-то лечит. Однако П. … даже сейчас не раскаивается и не признается в содеянном. Неформально говорит, … что своей эффективностью так много принес денег компании, что вполне имел право себе оставить часть денег. Формально все отрицает и встаёт на позицию "а ну ка докажи". Поэтому получит, скорее всего, семь лет колонии, а специальная группа адвокатов будет взыскивать по гражданским искам остатки наворованного", — считает глава компании.

Напомним, в ходе предварительного следствия к подсудимому заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба, наложен арест на его имущество – две квартиры, гаражный бокс, транспортные средства и другое.

Дело рассматривает Ленинский районный суд Владивостока.