Приморские энергетики обновили антирейтинг юрлиц - должников за теплоснабжение

Предприятия задолжали за теплоснабжение более 3 млн рублей

1 июня, PrimaMedia. "Приморская генерация" обновила "черный список" должников среди юридических лиц Владивостока и Артема. В него вошло 14 собственников и арендаторов помещений в жилых домах и административных зданиях (магазинах, кафе, офисных помещениях и т.д.). Эти предприятия задолжали за теплоснабжение более 3 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Энергетики призывают потребителей в срочном порядке оплатить все долги или обратиться в энергокомпанию для заключения соглашения о реструктуризации. Это позволит избежать ограничений тепловой энергии, судебных разбирательств и штрафных санкций.

Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" не имеет возможности предоставлять услуги в долг, и будет вынужден ограничить энергоресурс до полного погашения задолженности этими компаниями. Соответствующие уведомления направлены в адрес должников, попытка препятствовать энергетикам при проведении работ по ограничению ведет к административной ответственности и штрафам.

Также уже готовятся исковые заявления в суд, а после вынесения решения должникам придется оплатить не только сумму долга, а также юридические расходы и начисленные пени.

Список должников можно посмотреть на сайте https://dvgk.ru/page/2321.