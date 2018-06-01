Автобусные экспрессы могут появиться во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Шаттлы будут работать на маршруте «ВГУЭС – ДВФУ» или «Изумруд» – ДВФУ»

1 июня, PrimaMedia. Автобусные экспресс-маршруты могут появиться во Владивостоке. В управлении транспорта администрации города пояснили, что, скорее всего, шаттлы будут работать на маршруте "ВГУЭС – ДВФУ" или "Изумруд" – ДВФУ", делая всего несколько остановок. Таким образом, время, за которое можно будет добраться до острова, намного сократится, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"В апреле 2019 года завершается действие трехлетнего контракта с коммерческими перевозчиками, – пояснил глава города Виталий Веркеенко. – Мы до этого времени серьезно пересмотрим маршрутную сеть города, в том числе по просьбе студентов ДВФУ планируем ввести экспрессы. На наш взгляд, во Владивостоке есть маршруты для этого".

Этот же вопрос накануне, 30 мая, рассмотрели участники рабочей группы, в состав которой вошли студенты ДВФУ, специалисты управления транспорта и руководители автотранспортных предприятий. Решение о создании такой группы было принято после многочисленных обращений студентов к руководству города, в которых они просят устранить недостатки в работе автобусов.

В управлении транспорта говорят, что приветствуют инициативу студентов и готовы внести корректировки в работу автобусов. При этом здесь подчеркивают, что ждут конкретных предложений. Вчерашняя встреча завершилась договоренностью о том, что представители вуза проведут опрос среди студентов на предмет определения количества нуждающихся в ежедневном перемещении в кампус и обратном направлении, представят полученные данные в управление транспорта и уже после изучения этих данных будет принято решение об изменении в графиках движения. Следующая встреча со студентами пройдет 20 июня.