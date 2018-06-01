Сергей Сопчук напомнил об адаптации программ образования в Приморье под запросы экономики

Круглый стол в ВМРП. Фото: Ольга Кишаковская

Молодежь и эксперты обсудили на базе Владморрыбпорта проблемы трудоустройства (ФОТО)

1 июня, PrimaMedia. Программы среднего профессионального образования (СПО) в Приморском крае важно адаптировать под реалии экономики региона с учетом действия режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. А в сфере высшего образовании активнее использовать преимущества соседства с ведущими странами АТР. Такие предложения депутат Государственной думы РФ по 62-му округу, член президиума Генсовета "Единой России" Сергей Сопчук высказал в ходе дискуссионной площадки по трудоустройству молодежи, которая прошла на базе "Владморрыбпорта" во Владивостоке. В ходе мероприятия обсуждались перспективы приморских учебных заведений, проблемы, с которыми сталкиваются студенты, а также вопросы стажировок и трудоустройства, сообщает ИА PrimaMedia.

Инициаторами встречи стали Приморское региональное отделение "Молодой Гвардии" и Фонд социальной помощи "СтудФонд". Открывая мероприятие, депутат Госдумы отметил актуальность темы, особенно, в свете сохраняющихся отрицательных демографических тенденций.

"Для Приморского края важно даже не столько привлечь людей из центральной части, сколько сохранить тех, кто здесь родился, кто любит регион и нашел здесь применение своим знаниям", — считает парламентарий.

Однако далеко не всегда выпускникам учебных учреждений удается найти работу по специальности. Об этом свидетельствуют данные опроса "СтудФонда" по региону, которые на встрече презентовала руководитель Фонда социальной помощи студентам "СтудФонд" Анна Лапенко: "Как показали результаты мониторинга, 30% выпускников высших и средних специальных учебных заведений планируют уехать из родного города в поисках карьерных перспектив, собираются продолжить образование в другом регионе – 18%".

Проблему трудоустройства и прохождения стажировок по специальности подтвердили участвующие в дискуссии студенты. Представители Центра занятости населения Приморского края, в свою очередь, заявили, что в регионе не хватает кадров, в особенности по рабочим специальностям.

Советник генерального директора ОАО "Владморрыбпорт" Дмитрий Легкий подтвердил дефицит квалифицированных рабочих кадров, причем с высокой зарплатой. Но при этом посоветовал молодым не бояться начинать с малого. Карьерные успехи придут вместе с более высокой зарплатой: "Я в свое время по трюмам немало попрыгал, сейчас уже советник генерального директора".

По словам Сергея Сопчука, действительно, в регионе ощутима диспропорция в потребностях рынка и специалистах, которых готовят ссузы и вузы. Проблеме не один год. Этот вопрос неоднократно обсуждался и на выездных заседаниях по среднему профобразованию, на депутатских слушаниях, которые проводил предыдущий и нынешний созывы Заксобрания края.

"В Приморье есть проблемы в средне-специальном образовании с точки зрения его прикладного характера и материально-технического обеспечения. Профессиональные учебные заведения должны быть среди лучших по уровню преподавания, оснащения. Должны соответствовать запросам работодателей. Сейчас в крае реализуются масштабные проекты Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Появляются новые производства. Им весьма нужны рабочие руки, но обладающие нужными им знаниями и навыками. Поэтому программы обучения и учебное оборудование должны соответствовать как сферам деятельности в СпВ и ТОРах, так и их требованиям", — считает Сергей Сопчук.

Сергей Сопчук и Дмитрий Легкий. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука Сергей Сопчук и Дмитрий Легкий. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука Круглый стол по трудоустройству молодежи в ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука Круглый стол по трудоустройству молодежи в ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука Круглый стол по трудоустройству молодежи в ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука Круглый стол по трудоустройству молодежи в ВМРП. Фото: Предоставлено помощниками депутата ГД Сергея Сопчука 1 / 11

Что касается высшего образования, то, по мнению парламентария, есть перспективы в использовании преимуществ географического положения Приморья и Владивостока в частности.

"По большому счету остается нереализованным потенциал тесного сотрудничества с ведущими учебными заведениями стран АТР. И не только учебными заведениями, но и крупнейшими компаниями. В этом плане можно вспомнить положительный опыт Дальрыбвтуза еще с советских времен, когда ему предоставлялось самое современное японское рыбоперерабатывающие и иное оборудование в качестве учебных экспонатов вместе с учебными программами. Теперь представьте, что вузы Приморского края являются площадками для получения современного образования от лучших вузов Японии, Кореи, Сингапура и уже Китая. Через сотрудничество и обмен опытом с нашими вузами, конечно. И со всей страны сюда бы приезжали абитуриенты, желающие получить такое образования", — отметил депутат.

Участники дискуссии также обратили внимание на слабую практикоориентированость кафедр некоторых учебных заведений. Сопредседатель приморского общественного совета проекта ЕР "Городская среда" Майя Шалунова считает, что подготовка студентов к реальной жизни зависит не только от них самих, но и от позиции руководства вуза.

"В рамках проекта "Городская среда" у нас сложилось плодотворное сотрудничество с кафедрой дизайна и технологий ВГУЭС. Руководство кафедры стремится максимально погрузить учащихся в реальную практическую деятельность, в том числе через выполнение заказов от сторонних организаций. Для заказчиков это выгодное конкурентное предложение, а для самих студентов – бесценный опыт, позволяющий пройти весь путь от получения технического задания до приемки результатов труда заказчиком", — поделилась Шалунова. Студенты участвуют в конкурсах по "Городской среде", разрабатывая дизайн-проекты детских дворовых площадок. Это положительный пример. Но это, по словам общественницы, скорее исключение, чем правило.