Общество. 14:40

Энергетики назвали самых злостных должников среди управляющих организаций во Владивостоке

Возглавили антирейтинг три компании - «Парус», 41/42 и «ТСЖ Альянс»

1 июня, PrimaMedia. Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" опубликовал антирейтинг потребителей из числа ТСЖ и ЖСК Владивостока, задолжавших энергокомпании крупные суммы за услуги отопления и горячего водоснабжения. Эти управляющие организации самостоятельно собирают платежи за коммунальные услуги с жителей обслуживаемых домов, однако не перечисляют их энергетикам или делают это не в полном объеме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Возглавили антирейтинг три организации — ТСЖ "Парус", ЖСК 41/42 и НО "ТСЖ Альянс", их общий долг составил около 6 млн рублей. Всего же организации должны за тепловую энергию более 130 млн рублей. Такие жилищные компании ждет начисление пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также судебные разбирательства с ДГК.

Энергокомпания не имеет возможности предоставлять услуги бесплатно или в долг, поскольку несет затраты на производство электрической и тепловой энергии, а также вкладывает средства в ремонтные и модернизационные работы.

Cобственникам жилья стоит обращать внимание на антирейтинги злостных неплательщиков среди ТСЖ и ЖСК, поскольку их финансовые средства могут быть удержаны по исполнительным листам для погашения долгов за теплоснабжение. Это значит, что по факту арестованы будут деньги, которые жильцы перечисляли управляющим организациям на содержание и ремонт дома, а не на погашение долгов.

Должники Владивостока среди УК, ТСЖ и ЖСК по состоянию на конец мая 2018 года:

ТСЖ "Парус" — 2,3 млн рублей, ЖСК 41/42 – 1,8 млн рублей, НО "ТСЖ Альянс" — 1,6 млн рублей.

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