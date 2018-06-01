«Восточный Порт» приступил к созданию ж/д полотна в парке «Новый» на Третьей очереди

Буровзрывные работы в парке "Новый". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Запуск парка в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2019 года

1 июня, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", приступил к разработке скального грунта на площадке строительства железнодорожного парка "Новый" на Третьей очереди специализированного угольного комплекса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Буровзрывные работы на территории парка будут завершены до конца августа текущего года. Разрыхленные скальные породы будут использованы для создания насыпей в верхнем строении железнодорожного полотна в парке "Новый" на Третьей очереди угольного комплекса.

"Работы ведутся по согласованию с Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Две буровзрывные установки уже разрыхлили около 7 тысяч кубометров скального грунта. Общий объем буровзрывных работ составит 310 тысяч кубометров. Скальные породы полностью соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к земляному полотну при укладке железнодорожных путей", — рассказал руководитель дирекции строящегося объекта Вячеслав Налобин.

Железнодорожный парк необщего пользования "Новый" предназначен для приема груженых углем составов, прибывающих в АО "Восточный Порт". Строительство парка ведется в рамках создания Третьей очереди АО "Восточный Порт" и входит в план реконструкции и развития крупнейшей на Дальнем Востоке железнодорожной станции Находка Восточная ДВЖД. Запуск парка в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2019 года.

Объем инвестиций в строительство парка "Новый" составляет 2,8 млрд рублей. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства — техническая спецификация подготовлена ОАО "РЖД", финансирование ведется за счет средств ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" без привлечения ресурсов государственного бюджета.

На территории парка будет построено 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый из которых сможет принимать составы длиной в 71 вагон. На соединительных путях между парком "Новый" и путями общего пользования станции Находка Восточная ДВЖД построят железнодорожные путепроводы и мост. На участке автомобильной дороги между парком "Новый" и специализированным угольным комплексом Третьей очереди возведут автомобильный путепровод.

Напомним, в апреле 2018 года открыто движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД. Новая железнодорожная инфраструктура предназначена для распределения грузопотока как на Третью очередь и действующий специализированный угольный комплекс АО "Восточный Порт", так и на другие портовые терминалы в бухте Врангеля.