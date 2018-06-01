Ашот Джазоян. Фото: ИА ЕАОMedia

Ашот Джазоян: История простых людей – самая важная история в работе журналистов

Секретарь Союза журналистов России, медиаменеджер, выразил желание создать документальный фильм о жителях ЕАО

1 июня, PrimaMedia. Для журналистов самая важная история — история своего дома, улицы, история своей семьи. Очень важно, чтобы он любил землю, на которой живет, пытался, используя свою профессию, талант, возможности, рассказать в новостях о людях своих всему человечеству, уверен московский журналист, медиаменеджер, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. В рамках первого православного медиафорума "Доброе слово", который прошел накануне в Биробиджане, он провел творческую встречу с представителями СМИ, казачества, священнослужителями, сообщает сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia".

Творческая встреча с Ашотом Джазояном

Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia

Творческая встреча с Ашотом Джазояном

Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia

— Наша большая страна состоит из Биробиджана и других таких историй, а не только из Москвы и Садового кольца. К сожалению, мы об этом забываем. Я много езжу по России. Когда бывает возможность, беру с собой операторов. Мы пытаемся создавать короткие истории о жизни простых людей. Накануне был открыт проект "Я живу в России!". Более одной тысячи журналистов со всей страны представили свои работы в трех направлениях: документальные короткометражные фильмы до трех минут, лонгриды с фотографиями и фоторепортажи. Это было настолько интересно, что к нам присоединились журналисты зарубежных стран, которые тоже рассказывают о России, о своих историях, которые они создали.

Творческая встреча с Ашотом Джазояном

Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia

Если у нас получится, в сентябре-октябре мы вернемся в ЕАО с оператором, пригласим одного-двух фотографов вместе с журналистами, которые представляют ЕАО, и попытается вместе с вами создать короткие истории о регионе.

Мне кажется, в истории журналистики важно, чтобы мы представляли людей, не приукрашивая, а показывая, как они естественно живут. Их судьба настолько сильна и интересна, что ее не надо приукрашивать. Ее надо просто показать. Красота – в глазах смотрящего.

Творческая встреча с Ашотом Джазояном

Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia

Когда мы покажем простую судьбу обычного человека, мы усилим страну. Они будут чувствовать, что востребованы в своей стране. Мы про них должны рассказывать. Это наши современные иконы. Если мы вернем их в социальные медиа, то получим доверие, которое растратили.

Напомним, Первый дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" проходил при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2017-2018". Организаторы мероприятия — сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia", правительство ЕАО, мэрия Биробиджана и Биробиджанская епархия. Партнер мероприятия — холдинг "Востокцемент".

Сайт Первого Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" — форумдоброеслово.рф.

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