Ашот Джазоян: История простых людей – самая важная история в работе журналистов

1 июня, PrimaMedia. Для журналистов самая важная история — история своего дома, улицы, история своей семьи. Очень важно, чтобы он любил землю, на которой живет, пытался, используя свою профессию, талант, возможности, рассказать в новостях о людях своих всему человечеству, уверен московский журналист, медиаменеджер, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. В рамках первого православного медиафорума "Доброе слово", который прошел накануне в Биробиджане, он провел творческую встречу с представителями СМИ, казачества, священнослужителями, сообщает сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia".
Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia
Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia
Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia
Если у нас получится, в сентябре-октябре мы вернемся в ЕАО с оператором, пригласим одного-двух фотографов вместе с журналистами, которые представляют ЕАО, и попытается вместе с вами создать короткие истории о регионе.
Мне кажется, в истории журналистики важно, чтобы мы представляли людей, не приукрашивая, а показывая, как они естественно живут. Их судьба настолько сильна и интересна, что ее не надо приукрашивать. Ее надо просто показать. Красота – в глазах смотрящего.
Творческая встреча с Ашотом Джазояном. Фото: ИА ЕАОMedia
Когда мы покажем простую судьбу обычного человека, мы усилим страну. Они будут чувствовать, что востребованы в своей стране. Мы про них должны рассказывать. Это наши современные иконы. Если мы вернем их в социальные медиа, то получим доверие, которое растратили.
Напомним, Первый дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" проходил при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2017-2018". Организаторы мероприятия — сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia", правительство ЕАО, мэрия Биробиджана и Биробиджанская епархия. Партнер мероприятия — холдинг "Востокцемент".
Сайт Первого Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" — форумдоброеслово.рф.