Юлия Толмачева: Спрашивать с губернатора пока рано, но проблемные точки мы обозначили

Депутат ЗС ПК Юлия Толмачева. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Соцвыплаты, развитие культуры на селе – эти вопросы глава партии «Пенсионеров за социальную справедливость» будет держать на контроле

1 июня, PrimaMedia. Отчет врио губернатора края перед Законодательным собранием Приморья стал поводом для обсуждения и анализа. Как отметили депутаты, выступление главы региона было более ориентированно на постановку задач, нежели на подведение итогов. Впрочем, краевые парламентарии по окончании отчета смогли актуализировать важные проблемы для своих округов, задав вопросы главе региона. Как отметила Юлия Толмачева, для нее принципиальное значение имеет работа по повышению выплат пенсионерам, развитие культуры в небольших муниципалитетах и развитие села, сообщает ИА PrimaMedia.

Давать оценки преждевременно, но основные проблемы мы обозначили – так охарактеризовали отчет Андрея Тарасенко депутаты Законодательного собрания. Касаемо основной части, то, по мнению Юлии Толмачевой, спрашивать с главы региона пока рано, так как свой пост он занимает немногим более 6 месяцев. А вот то, что удалось обозначить перед ним актуальные для округа проблемы, одно из важнейших событий отчета. За последние годы в крае накопилось много проблем, которые требуют неотложного решения, отметила Юлия Толмачева.

— Самые принципиальные вопросы лично для меня, для моего округа и моих избирателей – это, безусловно, повышение выплат пенсионерам. Как оказалось, врио губернатора был убежден, что полномочия лежат на федеральном центре, однако здесь прерогатива все же принадлежит региону. И я намерена выстроить активное взаимодействие с врио в поиске решения. Далее, ключевое значение имеет работа по развитию села. Куда входит, в том числе, и поддержка культуры: ремонт домов культуры, создание комфортных условий для творческих коллективов и так далее. Эти вопросы я лично буду держать на контроле и следить за всеми изменениями в этих сферах, — отметила Юлия Толмачева.

Еще один вопрос, требующий принципиального решения, это разработка порядка действий при оформлении земли инвесторами в том случае, если участок в границах с территориями памятников. Дело в том, что в Приморье очень много объектов, имеющих охранное значение. И на этих землях любая инвестиционная деятельность невозможна. Но в этом случае фактически парализуются все преимущества режимов Свободного порта Владивосток, которые сейчас являются своего рода магнитами для инвесторов. Именно поэтому крайне важно выработать порядок взаимодействия властей всех уровней и прописать все варианты работы для инвесторов. В частности, с юридической точки зрения, отметила Юлия Толмачева.