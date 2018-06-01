Сберкнижки, ОСАГО, дорожная разметка: что изменилось в России с 1 июня 2018 года

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

В первый день лета в стране начали работать новые законы и ГОСТы

1 июня, PrimaMedia. Российские авиакомпании получили право вносить авиадебоширов в "черные списки", в стране начал действовать новый ГОСТ дорожной разметки, а процедура оформления ДТП стала проще. Кроме того, с первый день лета вступили в силу сразу несколько новых норм, касающихся валютной ипотеки, платежных документов и судебной практики. ИА PrimaMedia подготовило обзор изменений в России, вступивших в силу с 1 июня.

Авиадебоширы больше не смогут летать

Хулиганство, совершенное на борту самолета, теперь может обернуться пожизненным запретом на перелеты. С 1 июня российские авиаперевозчики получили право отказывать в перевозке гражданам, которые попали в специальный реестр авиадебоширов. Уже с 4 июня таким лицам просто не продадут билет на рейс. Попасть в черный список можно разными способами: от оскорбления членов экипажа до создания угрозы безопасности людей на воздушном судне.

Оформление ДТП стало проще, выплата по ОСАГО больше

С 1 июня упрощены процедура оформления ДТП по европротоколу. Теперь его можно будет оформить без согласия участников о том, кто виновник аварии, и об обстоятельствах ДТП. Однако есть условие – такие ДТП должны быть зафиксированы на видеорегистратор с навигацией ГЛОНАСС. Приятный стимул появился для тех, кто оформляет ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. С 1 июня лимит выплаты по ОСАГО для них повышен до 100 тысяч рублей.

Разноцветная дорожная разметка

В первый день лета в России вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки. Существенных изменений для автомобилистов не произойдет, речь идет о технических требованиях к разметке: цвет, размер, конфигурация. При этом подчеркивается, что документ не устанавливает, где эта разметка должна применяться.

Сберкнижки на предъявителя уходят в прошлое

С 1 июня отменяются сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя. Именными сберкнижками можно пользоваться и дальше.

Занимать — только под расписку

С 1 июня введена норма, обязывающая граждан заключать письменный договор долгового займа, когда речь идет о сумме свыше 10 тысяч рублей.

Иностранные водительские права теперь нельзя обменять на российские

Иностранные водительские удостоверения теперь невозможно обменять на права российского образца. Такой возможностью ранее активно пользовались жители стран СНГ для того, чтобы работать в России профессиональными водителями. Теперь обладателям иностранных водительских документов для работы в России придется проходить обучение и сдавать экзамен на права в общем порядке.

Для присяжных открыли районные суды

С 1 июня районные суды получили право формировать коллегию присяжных заседателей в случае соответствующего ходатайства обвиняемых. Ранее судебные процессы с участием присяжных были разрешены только в судах субъекта федерации.

Банки обяжут информировать клиентов о рисках займов в валюте

Эта норма начнет работать только с 24 июня. Согласно ей, работающие на территории РФ банки, будут обязаны информировать своих клиентов о рисках кредитов в валюте. Соответствующая информация будет крупными буквами прописана на первой странице кредитного договора.