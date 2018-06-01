Воспитанникам школы-интерната для детей с детским церебральным параличом подарили праздник

Последний звонок. Фото: предоставлено организаторами

Ребята побывали на представлении во Владивостокском цирке, отпраздновали Последний звонок и съездили на море

1 июня, PrimaMedia. День защиты детей отмечается 1 июня. Светлый и радостный праздник детства важен для каждого ребенка, для всех родителей, а также для тех, кто остается небезразличным к проблемам детей. В рамках проекта "Благое дело" Приморского регионального отделения "Деловой России" большая помощь оказывается воспитанникам краевой школы-интерната для детей с детским церебральным параличом, сообщает ИА PrimaMedia.

Благодаря поддержке куратора проекта, заместителя председателя ПРО Дмитрия Сулеева, ребята с ограниченными возможностями здоровья ездят на экскурсии по знаковым местам и крупнейшим предприятиям Владивостока, участвуют в городских мероприятиях, спортивных соревнованиях и творческих состязаниях, встречаются с известными людьми – словом, живут полноценной жизнью.

Так, накануне праздника дети побывали на красочном представлении в обновленном Владивостокском цирке, а в середине мая – попробовали свои силы в патриотической игре "Зарница".



Поездка в цирк. Фото: предоставлено организаторами

А 25 мая выпускники школы-интернета, для которых прозвенел последний звонок, не только участвовали в торжественной линейке, но и съездили на берег моря – многие из них на побережье бывают редко.

Последний звонок. Фото: предоставлено организаторами Последний звонок. Фото: предоставлено организаторами 1 / 2

Приморское региональное отделение "Деловой России", сети магазинов "Реми" и "Экономыч" поздравляют всех ребят и их родителей с Днем защиты детей и желают самого главного – крепкого здоровья и большого счастья.