Жан Кузнецов покидает пост главы департамента спорта Приморья

Жан Кузнецов. Фото: ИА PrimaMedia

Он написал заявление по собственному желанию

1 июня, PrimaMedia. Жан Кузнецов покидает пост руководителя Департамента физической культуры и спорта Приморского края. Он написал заявление по собственному желанию. Сегодня у него последний рабочий день. Об этом ИА PrimaMedia рассказал источник в администрации Приморского края.

До назначения нового главы исполнять обязанности будет Татьяна Кочанова.

По информации ИА PrimaMedia, новым главой департамента спорта станет Семен Экшенгер. Нынешний замминистра образования Хабаровского края. Ранее Семен Экшенгер успел поработать на посту председателя комитета по спорту и молодежной политики правительства Хабаровского края. Позже комитет был преобразован в министерство спорта и молодежной политики. Затем он был назначен заместителем министра образования Хабаровского края. В промежутке между должностями успел поработать в Приморье — заместителем директора ВДЦ "Океан" Андрея Базилевского, другого известного хабаровчанина на приморской земле.

Как стало известно ИА PrimaMedia, решение по его кандидатуре будет принято в середине следующей недели. В данный момент Экшенгер находится на своем рабочем месте в Хабаровске.



Семен Экшенгер. Фото: minobr.khabkrai.ru

Справка: Семен Дмитриевич Экшенгер родился 17 июля 1976 года в Хабаровске. В 1997 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры (физическая культура и спорт); в 2005 году окончил Дальневосточную академию государственной службы (государственное и муниципальное управление).

Трудовую деятельность начал в 1997 году преподавателем кафедры спортивных игр Хабаровского государственного института физической культуры.

С 1999 по 2000 гг. — ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района Хабаровска. С 2000 по 2002 гг. — ведущий специалист отдела социально-культурного развития комитета по молодежной политике администрации Хабаровского края. С 2002 по 2005 гг. — начальник отдела социального развития комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края. С 2005 по 2011 гг. — заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту правительства Хабаровского края. В январе по апрель 2011 года — заместитель министра образования и науки края – начальник управления воспитания, социализации и защиты прав детей.

В апреле 2011 года распоряжением губернатора края назначен на должность председателя комитета по спорту правительства края.

Между тем Жан Кузнецов в разговоре с корр. агентства, комментируя свою отставку, пояснил, что продолжит свою деятельность в Приморье, и она будет связана со спортом. Но всех секретов Кузнецов раскрывать не стал. Что касается преемника, то Кузнецов пожелал, чтобы это был достойный человек, который сохранит наработанные позиции и приумножит.

Напомним, что на пост руководителя департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов был назначен в октябре 2012 года. В этом же году был избран в президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. В 2013 году избран президентом Олимпийского совета Приморского края.



Жан Кузнецов. Фото: ИА PrimaMedia

Справка: Жан Анзорьевич Кузнецов родился 23 мая 1968 года в г. Владивостоке. Всю свою трудовую деятельность посвятил физической культуре и спорту, после окончания спортивной карьеры более 11 лет работал тренером-преподавателем по гребле на байдарках и каноэ.

В 1997 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры.

С 1998 года является учредителем, организатором и президентом общественной организации клуб "Тигры Владивостока" по гребле на лодках класса "Дракон", а с 2008 года — президентом федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края.

В 2006 году назначен директором ГСАУ ДОД "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа".

Награжден знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" — высшей ведомственной наградой в сфере физической культуры и спорта Министерства спорта Российской Федерации.