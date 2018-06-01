Круглосуточный канал "Восток 24" запускает холдинг ВГТРК на Дальнем Востоке

Единый дальневосточный канал будет работать в формате интернет-телевидения, а также в эфире кабельных сетей (ВИДЕО)

1 июня, PrimaMedia. Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) готовится представить зрителям новый круглосуточный канал — "Восток 24". Это первый в России телеканал, который объединит информационное пространство целого федерального округа. Вещание начнется 1 июня на сайте vostok24.tv. Сейчас интернет-телевидение работает по этому адресу в тестовом режиме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение ВГТРК.

Увидеть дальневосточный телеканал можно будет и в эфире кабельных сетей. Для этого нужно попросить своего телевизионного провайдера добавить в ваш основной пакет новую кнопку.

"Восток 24" будет знакомить зрителей с новостями региона, представит уникальные документальные фильмы и специальные репортажи, созданные на берегах тихоокеанской России.

"Контент канала рассчитан на людей с активной жизненной позицией, интересующихся региональным событийным форматом. "Восток24" обеспечивает жителей региона важной, нужной и интересной информацией обо всех аспектах жизни на Дальнем Востоке, повышает привлекательность федерального округа среди жителей центральных регионов страны, поднимает статус Дальнего Востока в целом в стране", — говорится в сообщении ВГТРК.