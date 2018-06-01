Дети из детдомов Приморья бесплатно увидели "Шевченко-шоу" во Владивостокском цирке. Фото: Фонд ВВН

Дети из детдомов Приморья бесплатно увидели "Шевченко-шоу" во Владивостокском цирке

Благотворительный показ прошел при поддержке Фонда Владимира Николаева

1 июня, PrimaMedia. Накануне Дня защиты детей Владивостокский цирк Российской государственной цирковой компании при поддержке Фонда Владимира Николаева провел благотворительный показ легендарного представления на воде "Шевченко-шоу". Более 2 тысяч ребят из детских домов Приморского края, участники Спартакиады по боевым искусствам, активисты молодежных движений смогли бесплатно посмотреть уникальное цирковое шоу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВВН.

Компания "Хлеб и Молоко" поддержала организаторов, и все маленькие гости цирка получили бесплатные сладости: мороженое, попкорн и сахарную вату.

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Среди зрителей благотворительного показа и участники Молодежного Совета Фонда ВВН, ребята, которые активно участвуют во всех программах поддержки населения: помогают ветеранам, детским домам, участвуют в субботниках и организации бесплатных киносеансов. Кроме того, по уже сложившейся традиции Владимир Николаев пригласил в цирк и самых талантливых, спортивных, целеустремленных детей из спортивных федераций, творческих коллективов и многодетных семей.

Уже в субботу, 2 июня, Владимир Николаев приглашает всех ребят на большую мотовыставку, которая пройдет с 15.00 до 17.00 на набережной Спортивной гавани, на территории яхт-клуба "Тихий океан". Ребята смогут посмотреть на лучшие мотоциклы, пообщаться и сфотографироваться. Гостей ждут трансформеры, музыка и бесплатное мороженое.

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Дети из детдомов Приморья бесплатно увидели "Шевченко-шоу" во Владивостокском цирке
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