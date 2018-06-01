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ВМТП в мае установил исторический рекорд количества регулярных железнодорожных отправок. Фото: пресс-служба ВМТП

ВМТП в мае установил исторический рекорд количества регулярных железнодорожных отправок

Составы, сформированные на станции Владивосток, доставили грузы в Москву, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Узбекистан и Белоруссию

1 июня, PrimaMedia. Владивостокский морской торговый порт установил собственный рекорд железнодорожных отправок – в мае в течение одной недели из порта ушло 23 регулярных контейнерных поезда (3 100 TEU). Это максимальное количество за всю историю работы ВМТП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Среднее количество железнодорожных отправок из ВМТП за январь— май 2018 года составило 19 поездов в неделю, за аналогичный период прошлого года Порт в среднем отправлял еженедельно по 14 составов.

В целом доля FESCO в отправках универсальных контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в 2017 году составила 36%, за четыре месяца 2018 года – 32%, в мае этот показатель достиг 39%.

Увеличение числа железнодорожных отправок стало возможным благодаря росту грузопотока, повышению эффективности интермодальных сервисов FESCO, в частности оптимизации процессов на стыке порт-железная дорога.

Рост скорости обработки подвижного состава и частоты отправок обеспечил сокращение сроков ожидания в порту: при отправке в Москву время нахождения контейнера в ВМТП составляет 2-3 суток, в Новосибирск и Екатеринбург – 3-4 суток.

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