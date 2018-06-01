Список. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Приморские избиратели определят кандидатов от партии

Единый день предварительного голосования стартует 3 июня

1 июня, PrimaMedia. Избирательные участки откроются в Приморье в воскресенье, 3 июня. Жители края будут выбирать кандидатов на выдвижение от партии ЕР на выборы 9 сентября. В этот день на территории региона пройдут выборы в Законодательное собрание Приморского края по избирательным округам №4 и №6, а также в органы местного самоуправления на территориях, где в этом году намечается полное обновление двенадцати районных дум, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Напомним, по итогам прошедших в мае дебатов к участию в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов на предстоящие осенью выборы в краевой парламент допущены 12 кандидатов:

Одномандатный избирательный округ №4 (включает территорию Хасанского муниципального района, Фрунзенский район Владивостока, острова Русский, Попова и Рейнеке):

  • Виктор Акулин,
  • Павел Ёсино,
  • Иван Лабазин,
  • Сергей Овчинников,
  • Лилия Полозова,
  • Александр Старжинский
  • Александр Щербаков.

Одномандатный избирательный округ №6 (Уссурийский городской округ):

  • Вячеслав Гнездилов,
  • Марина Зяблицкая,
  • Алексей Кошель,
  • Юлия Марченко
  • Александр Сидоренко.

Всего (с учетом выборов полного цикла в районные думы) в списках участников предварительного голосования "Единой России" четыреста 448 человек.

В Единый день предварительного голосования в Приморье с 8 утра до 20 часов вечера будут открыты 100 избирательных участков, в работе которых будет задействовано более 300 членов счетных комиссий.

Напомним, процедура праймериз по определению кандидатов на выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления в 2018 году организована по первой, самой открытой модели голосования.

В эти дни также проходит предварительное голосование по определению единого кандидата от "Единой России" в рамках подготовки к губернаторским выборам. Досрочные выборы губернатора Приморского края также состоятся 9 сентября. В настоящее время претенденты на должность высшего должностного лица региона встречаются с секретарями местных и первичных отделения партии. Первая встреча прошла накануне в городе Лесозаводске, где с партактивом из восьми муниципальных районов (включая все северные территории края) встретились Алексей Губайдулин, Владимир Исаков, Всеволод Романов и Андрей Тарасенко.

Следующая встреча участников праймериз с партийцами состоится завтра, в столице Приморья. На нее съедутся партийцы из 12 районов края, не считая город Владивосток. Официальное выдвижение кандидата на пост губернатора Приморского края произойдет на региональной конференции 30 июня.

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