Приморские избиратели определят кандидатов от партии

1 июня, PrimaMedia. Избирательные участки откроются в Приморье в воскресенье, 3 июня. Жители края будут выбирать кандидатов на выдвижение от партии ЕР на выборы 9 сентября. В этот день на территории региона пройдут выборы в Законодательное собрание Приморского края по избирательным округам №4 и №6, а также в органы местного самоуправления на территориях, где в этом году намечается полное обновление двенадцати районных дум, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".
Напомним, по итогам прошедших в мае дебатов к участию в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов на предстоящие осенью выборы в краевой парламент допущены 12 кандидатов:
Одномандатный избирательный округ №4 (включает территорию Хасанского муниципального района, Фрунзенский район Владивостока, острова Русский, Попова и Рейнеке):
- Виктор Акулин,
- Павел Ёсино,
- Иван Лабазин,
- Сергей Овчинников,
- Лилия Полозова,
- Александр Старжинский
- Александр Щербаков.
Одномандатный избирательный округ №6 (Уссурийский городской округ):
- Вячеслав Гнездилов,
- Марина Зяблицкая,
- Алексей Кошель,
- Юлия Марченко
- Александр Сидоренко.
Всего (с учетом выборов полного цикла в районные думы) в списках участников предварительного голосования "Единой России" четыреста 448 человек.
В Единый день предварительного голосования в Приморье с 8 утра до 20 часов вечера будут открыты 100 избирательных участков, в работе которых будет задействовано более 300 членов счетных комиссий.
Напомним, процедура праймериз по определению кандидатов на выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления в 2018 году организована по первой, самой открытой модели голосования.
В эти дни также проходит предварительное голосование по определению единого кандидата от "Единой России" в рамках подготовки к губернаторским выборам. Досрочные выборы губернатора Приморского края также состоятся 9 сентября. В настоящее время претенденты на должность высшего должностного лица региона встречаются с секретарями местных и первичных отделения партии. Первая встреча прошла накануне в городе Лесозаводске, где с партактивом из восьми муниципальных районов (включая все северные территории края) встретились Алексей Губайдулин, Владимир Исаков, Всеволод Романов и Андрей Тарасенко.
Следующая встреча участников праймериз с партийцами состоится завтра, в столице Приморья. На нее съедутся партийцы из 12 районов края, не считая город Владивосток. Официальное выдвижение кандидата на пост губернатора Приморского края произойдет на региональной конференции 30 июня.