Школу №1 в центре Артема закроют на ремонт до декабря

Школа. Фото: Анастасия Голованушкина, ИА PrimaMedia

Учащихся на период ремонта распределят по другим школам

1 июня, PrimaMedia. В средней школе № 1 города Артема в 2018 году пройдет капитальный ремонт. Работы в здании продлятся с июля по декабрь, что займет почти половину учебного года. Администрацией округа принято решение на время ремонта распределить учеников школы по другим образовательным учреждениям города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Так, для учащихся с 1 по 5 классы учебные занятия с 1 сентября будут проходить в помещениях "Информационно-методического и хозяйственно-эксплуатационного центра" Артемовского городского округа по ул. Фрунзе, 101, в помещениях "Станции юных техников" по ул. Кирова, 21 и в "Центре творческого развития и гуманитарного образования" по ул. Кирова, 21.

Обучение школьников с 6 по 11 классы будет осуществляться в школе № 6 по ступенчатому расписанию. Для учеников 6-х и 7-х классов будет организован подвоз до временного места учебы по маршруту и расписанию, утвержденному директором школы№ 1.

Учебный процесс для всех классов будет осуществляться педагогами школы №1 Артемовского городского округа.

Стоит отметить, что на ремонт школы №1 администрацией АГО из средств местного бюджета выделено более 34 млн рублей. Школа №1 является одной из старейших в округе, поэтому здание образовательного учреждения нуждается в большой реконструкции. Будет сделан капитальный ремонт кровли, произведена замена старых деревянных оконных блоков на новые современные пластиковые окна. Отремонтируют помещения, прилегающую территорию, сети электроснабжения, внутреннюю систему электроснабжения, заменят водосточные трубы и узел учета тепловой энергии.