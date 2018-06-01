Школа. Фото: Анастасия Голованушкина, ИА PrimaMedia

Школу №1 в центре Артема закроют на ремонт до декабря

Учащихся на период ремонта распределят по другим школам

1 июня, PrimaMedia. В средней школе № 1 города Артема в 2018 году пройдет капитальный ремонт. Работы в здании продлятся с июля по декабрь, что займет почти половину учебного года. Администрацией округа принято решение на время ремонта распределить учеников школы по другим образовательным учреждениям города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Так, для учащихся с 1 по 5 классы учебные занятия с 1 сентября будут проходить в помещениях "Информационно-методического и хозяйственно-эксплуатационного центра" Артемовского городского округа по ул. Фрунзе, 101, в помещениях "Станции юных техников" по ул. Кирова, 21 и в "Центре творческого развития и гуманитарного образования" по ул. Кирова, 21.

Обучение школьников с 6 по 11 классы будет осуществляться в школе № 6 по ступенчатому расписанию. Для учеников 6-х и 7-х классов будет организован подвоз до временного места учебы по маршруту и расписанию, утвержденному директором школы№ 1.

Учебный процесс для всех классов будет осуществляться педагогами школы №1 Артемовского городского округа.

Стоит отметить, что на ремонт школы №1 администрацией АГО из средств местного бюджета выделено более 34 млн рублей. Школа №1 является одной из старейших в округе, поэтому здание образовательного учреждения нуждается в большой реконструкции. Будет сделан капитальный ремонт кровли, произведена замена старых деревянных оконных блоков на новые современные пластиковые окна. Отремонтируют помещения, прилегающую территорию, сети электроснабжения, внутреннюю систему электроснабжения, заменят водосточные трубы и узел учета тепловой энергии.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Учительница в Приморье заставила ученика чистить зубы перед всем классом

29 мая, 18:20

Последний звонок прозвенел в школах Артема

24 мая, 18:10

Лицеи и колледжи ДВФУ значительно увеличат цены только для вновь поступивших - университет

16 мая, 20:20

Среди родителей учащихся гимназии ДВФУ зреет бунт из-за двукратного роста цен на обучение

12 мая, 14:25

Картина дня

Жан Кузнецов покидает пост главы департамента спорта Приморья

12:40

Мэр Владивостока нагрянул с неожиданной проверкой на главную городскую набережную

17:25

Главу Находки выберут из шести человек

10:15

Японский парусник «Kaiwo Maru» зашел во Владивосток

10:35

В Приморье сменился ответственный за «кошмарное» состояние дорог

31 мая, 19:50

Владивосток глазами японца: мастер-план по развитию города представили общественности
Проект музея литературы русского Востока представят на ЛиТРе-2018
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia