В России ужесточается контроль за продажей сим-карт

Закон вступил в силу 1 июня

1 июня, PrimaMedia. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, который регулирует продажу сим-карт. Так, компании, которые приобретают их для сотрудников, будут обязаны передавать сотовым операторам данные пользователей этих номеров. Операторы, в свою очередь, должны будут проверять достоверность полученных сведений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

При этом оплата услуг для корпоративных абонентов должна проводиться только по безналичному расчету со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, передает "Парламентская газета".

Граждане, которые будут пользоваться такими сим-картами, не смогут оплатить связь, пока оператор не получит их персональные данные. А подлинность данных операторы будут проверять по паспорту, через квалифицированную электронную подпись и государственные информационные базы данных.

Отметим, что с 1 июня также вступило в силу ограничение на въезд автобусов в города, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу.