Почти 400 студентов собрала акция "Остановим эпидемию ВИЧ-инфекции" во Владивостоке. Фото: предоставлено организаторами

Молодым людям в игровой форме рассказывали о значимости ведения здорового образа жизни, способах профилактики ВИЧ-инфекции

1 июня, PrimaMedia. Участниками профилактической просветительской акции "Остановим эпидемию ВИЧ-инфекции" стали почти 400 студентов вузов Владивостока. Мероприятие прошло 30 мая в рамках ежегодной Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". Организатором выступил Приморский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями при поддержке краевого департамента здравоохранения, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Цель акции — в очередной раз привлечь внимание общества к проблеме СПИДа и ВИЧ. Особый акцент при этом уделяется воспитанию поведенческих навыков среди молодежи.

В течение 2,5 часов молодым людям в игровой форме рассказывали о значимости ведения здорового образа жизни, способах профилактики ВИЧ-инфекции, социально-гуманитарных аспектах и формирования личностной ответственной позиции по отношения к собственному здоровью. Ребят проинформировали о важности тестирования на ВИЧ-инфекцию, развенчивали мифы, в частности, о том, что заразиться вирусом в быту почти невозможно, потому что вне человеческого тела вирус погибает.

Перед собравшимися выступали специалисты краевого Центра СПИД, консультанты, а также эстрадно-вокальные и танцевальные коллективы Владивостока. Студентам был показан тематический фильм, кроме того, молодые люди активно участвовали в викторинах и конкурсах, получили информационные листовки и буклеты, а также символ борьбы со СПИДом – красную ленточку и значки с ее изображением, а после завершения программы все желающие прошли бесплатное экпресс-тестирование на ВИЧ с использованием современных слюновых тестов. Кроме того, молодые люди с удовольствием фотографировались с тематическими табличками и моментально получали на память фотоснимки.



Просветительская акция "Остановим эпидемию ВИЧ-инфекции". Фото: предоставлено организаторами

"В течение последних дней мы с коллегами побывали во многих учебных заведениях, где провели профилактические акции, уроки здоровья и беседы в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая проводится к Дню памяти жертв СПИДа. Наша задача – охватить как можно больше ребят, чтобы ответить на самые распространенные вопросы о ВИЧ/СПИД и развеять мифы об этой опасной болезни. Акция "Остановим эпидемию ВИЧ-инфекции", которая состоялась во Владивостоке, пожалуй, самое массовое мероприятие этого цикла во Владивостоке. Необходимая информация была доведена до ребят в очень доступной форме", — отметила заведующая отделом методической и профилактической работы Центра СПИД Анастасия Черникова.

Напомним, прийти на акцию, узнать самую достоверную информацию и получить ответы на все интересующие вопросы по проблематике ВИЧ-инфекции мог любой желающий.

Справка: Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается День памяти жертв СПИДа. Во всем мире вспоминают людей, умерших от этой болезни.

Впервые этот день прошел в 1983 году в Сан-Франциско. В 1991 году художник Фрэнк Мур придумал символ движения против СПИДа — красную ленточку, приколотую к одежде.

В России первые случаи заболевания были зарегистрированы в 1987 году. Всего в стране зарегистрировано более миллиона диагнозов "ВИЧ-инфекция".