Сайтом с интимными фото подростков занялся Следственный комитет РФ по Приморью

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное краевой полицией по следам публикаций ИА PrimaMedia

1 июня, PrimaMedia. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело, возбужденное полицией в отношение создателей сайта, на котором незаконно выкладывались интимные фото сотен приморских подростков. Об этом ресурсе ранее неоднократно писало ИА PrimaMedia, сообщает агентство со ссылкой на руководителя общественного проекта "Детство в радости без опасности" Майю Шалунову.

"Сегодня встречалась с руководством Следственного управления СК РФ. На основании моего обращения в СК и публикаций по теме на PrimaMedia (спасибо в первую очередь Galina Antonetc!) в отношении создателей сайта (и его "зеркал") с детской порнографией возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Отлично! Теперь главное — результат этого дела. А именно — привлечение подонков (другого слова подобрать не могу, простите) к реальной уголовной ответственности", — написала Майя Шалунова на своей странице в Facebook.

Как сообщила корр. ИА PrimaMedia старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, уголовное дело в отношении создателей сайта возбуждено краевой полицией и передано в Следственный комитет для расследования. Детали расследования не раскрываются.

Напомним, что в феврале 2018 года ИА PrimaMedia сообщило о том, что в Приморье работал сайт и группы в социальных сетях, создатели которых предлагали выкладывать фотографии обнаженных девушек и давали ссылки на их аккаунты, указывали имена и номера телефонов. Администраторы ресурса за удаление компромата брали деньги.

Жертвами ресурса стали несовершеннолетние жительницы Приморского края. Они рассказали о том, что подверглись травле в среде сверстников из-за публикации их интимных фото. Школьницы также жаловались, что после появления фото в открытом доступе им писали взрослые мужчины, которые предлагали удаление фото в обмен на секс или деньги, а в случае отказа шантажировали – угрожали отправить ссылку родителям и друзьям, отправить в те группы, где их еще нет.

После публикации в СМИ администраторы сайта сделали заявление в социальных сетях. Они назвали свой ресурс "шедевром" и сообщили, что в случае закрытия проекта создадут "тысячу сайтов".

На проблему обратила внимание общественность, жалобы на ресурс стали поступать в ответственные структуры. Проверкой ресурса занялись сотрудники управления МВД по Приморскому краю, а также центрального управления Роскомнадзора в Москве.

Как ИА PrimaMedia пояснили в УМВД Приморья в феврале, с создателем сайта провели беседу. Однако на второй запрос издания ведомство ответило почти спустя месяц и отказалось предоставить информацию о ходе проверки, сославшись на служебную тайну.

"В настоящее время сотрудниками УМВД России по Приморскому краю проводится дополнительная доследственная проверка противоправной деятельности администрации сайта. Предоставить информацию о ходе проведения доследственных проверок, лицах, причастных к возможным противоправным мероприятиям, без разглашения информации, составляющей служебную тайну, не представляется возможным", – говорилось в ответе полиции на запрос, поступившем в редакцию в феврале.

Роскомнадзор тоже давал ответ ИА PrimaMediа, где признавал наличие противоправного контента на сайте. Тем не менее, он его не блокировал. Владелец сам закрыл его в феврале, опасаясь ответственности, а затем так же легко снова открыл. Сейчас сайт превратился в страницу с прайсом на "услуги администраторов проекта". Например, он информирует, что проверить свою вторую половину можно за 200 рублей, удалить пост за 2500 — 5000 рублей, а "развести девушку" – за 1000. Как указано в углу экрана, все средства идут на развитие проекта.

В начале мая агентству стало известно, что злополучный сайт продолжает свою работу, несмотря на публикации в СМИ и обращения по этому поводу в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Организаторы порносайта с персональными данными девушек перенесли его на другую платформу.

Теперь материалы находятся на новой, более технологичной и безопасной для создателей площадке – на одном из ресурсов для геймеров. Доступ к сайту осуществляется через формальную регистрацию, не требующую подтверждения.

Кроме того, администраторы продолжают получать прибыль за доступ к "премиум" фото и видео. В открывающемся меню пользователю предлагается выбрать пункт "по интересам", в каждой вкладке собраны материалы эротического и порнографического содержания, на некоторых из них есть несовершеннолетние. Кроме того, к фото и видео приложены персональные данные девушек: имена, номера телефонов, ссылки на социальные сети.

Посетителям предлагается прислать информацию о трех девушках и получить за это в подарок пиццу. Кроме того, в одном из пабликов в соцсетях подписчики могут сделать это за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.