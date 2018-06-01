Общество. 18:05

Названы профессии с самой большой зарплатой

Назван размер самой высокой средней зарплаты в стране

1 июня, PrimaMedia. Стало известно, обладатели какой специальности получают самую высокую заработную плату в России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), перечень профессий с самыми большими доходами не изменился в течение года. Однако, зарплаты тройки самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20 %. Об этом пишет RT.

В ведомстве рассказали об увеличении зарплат самых высокооплачиваемых специалистов. По состоянию на март 2018 года, самую высокую среднемесячную номинальную начисленную зарплату по-прежнему получают специалисты, которые работают в сфере добычи сырой нефти и природного газа. Их средняя зарплата составила 127 431 рубль. При этом сумма увеличилась сразу на 20 %.

На втором месте списка расположились специалисты, занятые производством табачных изделий. Здесь средняя зарплата составила 115 367 рублей (увеличение на 16 %). Третью строчку рейтинга заняли работники, занимающиеся производством и производством кокса и нефтепродуктов – 114 264 рубля (увеличение на 18 %).

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